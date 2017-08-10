2 августа в Риге впервые после четырехлетнего перерыва состоялось заседание совместной российско-латвийской рабочей группы во главе с вице-президентом ОАО "Российские железные дороги" (ОАО РЖД) Павлом Ивановым, президентом ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) Эдвином Берзиньшем и вице-президентом LDz Эриком Шмукстом по вопросам состояния и перспектив развития взаимовыгодного сотрудничества в области железнодорожного транспорта.

Заседание рабочей группы проходит в канун международного Дня железнодорожника, а также в преддверии встречи межправительственной комиссии Латвии и России, которая состоится в середине августа.

"Для нас очень важно, что Российские железные дороги приняли наше приглашение встретиться и обсудить сотрудничество в сфере развития грузовых перевозок именно сейчас, так как в течение последних лет мы наблюдаем спад грузооборота. Сотрудничество с РЖД для Латвийской железной дороги всегда было очень важно, и мы надеемся, что сегодняшние рабочие переговоры будут способствовать улучшению сотрудничества и приросту грузов. Россия по-прежнему является нашим самым крупным партнером в сфере грузовых перевозок, и заседание рабочей группы поможет лучше подготовиться и к заседанию межправительственной комиссии Латвии и России, решения которой очень важны для будущего сотрудничества между нашими странами", — рассказал президент LDz Эдвин Берзиньш.

Вице-президент РЖД Павел Иванов: "С 2008 года, когда была создана эта рабочая группа, мы прошли долгий путь. Наше сотрудничество имеет очень много точек соприкосновения, в которых мы можем развивать и улучшать его для достижения наших общих целей. Должен отметить великолепную организацию рабочей группы и плодотворную работу при подготовки нашего соглашения".

Стороны решили продолжить сотрудничество в целях увеличения объемов перевозимых грузов из Индии и Китая, а также из других стран Евразии в транспортном коридоре Север–Юг с использованием железнодорожной инфраструктуры Латвии и России. Стороны также договорились продолжить активное сотрудничество по привлечению пассажиропотока в железнодорожном сообщении между Россией и Латвией.

Эксперты обеих стран согласились, что необходимо активное сотрудничество по развитию приграничной железнодорожной инфраструктуры, чтобы повысить эффективность перевозок в будущем. В том числе стороны обсудили возможность привлечения финансирования Европейского союза в рамках программы приграничного сотрудничества между Латвией и Россией.

Россия является самым большим поставщиком грузов, перевозимых по инфраструктуре LDz. Из перевезенных в 2016 году 47,8 миллионов тонн 79,2% составили российские грузы.