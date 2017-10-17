Этой осенью в Рижском свободном порту для погрузки контейнеров начали использовать инновационное оборудование, впервые в Европе внедренное на Рижском Универсальном терминале.

Директор терминала по развитию и продажам Атис Шулте рассказывает, что в других местах мира подобная техника уже используется, однако Латвия является первым государством в Европе, которое может гордиться инновационной технологией для погрузки контейнерных грузов. Хотя и инновационная, технология по сути проста: для перевалки грузов используются не привычные эскалаторы, которые нужно доставлять на причалы специально, а контейнерные портальные краны.

К тому же это оборудование было приобретено без расходования внушительных средств. По словам Шулте, речь идет о нескольких сотнях тысяч евро. Однако выигрыш портальный кран принесет существенный.

"Мы можем уменьшить ресурсы, привлекаемые к погрузочным операциям, одновременно сохраняя производительность погрузки. Подобная технология позволяет обслуживать более крупные суда, чем мы могли обрабатывать до этого", — поясняет представитель терминала.