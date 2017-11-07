Хотя из-за плохих погодных условий сезон погрузки зерна в этом году начался месяцем позже обычного, это не стало препятствием для установления нового рекорда перевалки в Рижском порту: в сентябре здесь было обработано более 261 800 тонн зерна.

Оборот зерновых продуктов в Рижском порту за последние годы стремительно увеличивается — в среднем на 24% в год. Таким образом, в течение десятилетия в целом он вырос более чем в 6 раз.

Экспорт зерна осуществляется в нескольких направлениях. Однако больше всего сельскохозяйственной продукции из Рижского порта поступает в Алжир — 13% общего объема. Второе место по объемам занимает Бельгия, куда морским путем доставляется десятая часть данной продукции. На третьем месте — Германия и Кения.

От погодных условий зависит не только уборка урожая, но и его перевалка: зерно не должно намокнуть, а это значит, что с началом дождя работы приходится прерывать.

Исполнительный директор ООО "Riga Bulk Terminal" Владислав Яковлев поясняет, что ценность имеет сухое зерно, поэтому нельзя допускать, чтобы оно становилось влажным. При хороших погодных условиях судно можно загрузить в течение четырех суток, однако из-за дождя работы могут замедлиться. С улучшением погоды на работы мобилизуются все доступные силы, и погрузка зерна на корабль может осуществляться одновременно по четырем бункерам.