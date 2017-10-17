На прошлой неделе в китайском городе Шеньчжене и в столице России — Москве — состоялись международные конференции и выставка, на которых руководство ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) представляло Латвию и ее железнодорожное предприятие в качестве значимого партнера по международным транзитным коридорам.

Во время визита в Шеньчжень президент LDz Эдвин Берзиньш принял участие в двух международных конференциях, а также в открытии международной транспортно-логистической выставки CILF 2017. Латвийский стенд на выставке посетили также министр транспорта Китая Ли Сяопен и генеральный секретарь Китайской Коммунистической партии Шеньчженя Ванг Вейжонг, что считается особой честью.

11 октября, выступая на международном форуме TPM Asia Conference, Берзиньш представил Латвию, как значительный этап железнодорожных грузовых перевозок между Китаем и Европой. В своем обращении к ведущим представителям транспортной, логистической, технологической и других отраслей из Азии и со всего мира президент LDz подчеркнул возросшие возможности, открываемые транзитными коридорами между Китаем и Европой. В последние годы сухопутные коридоры с использованием железнодорожной инфраструктуры становятся все более востребованными и больше не являются лишь экзотической альтернативой грузовых перевозок с использованием морского или воздушного сообщения. Самое важное сейчас — обеспечить маршруты этих перевозок на долгосрочную перспективу.

На проходившей в Шеньчжене конференции была создана платформа для встречи экспертов по транспорту, логистике и информационно-коммуникационным технологиям, предоставлявшая возможность обсудить актуальные для глобального развития отраслей события, спрогнозировать тенденции на будущее, а также установить взаимные контакты для развития дальнейшего сотрудничества. Среди докладчиков конференции были отраслевые эксперты из Азии, Европы, Австралии и США, в том числе вице-президент компании Samsung SDS Шин Во-Янг, руководитель по Южно-китайскому региону компании DHL Global Forwarding Тимоти Ченг, коммерческий директор строящегося на казахстанско-китайской границе порта Хоргос Хичам Мелмачи, представитель предприятия Maersk Line в Северной Азии Роберт ван Троен и многие другие лидеры отрасли.

В то же время 13 октября, выступая на конференции "Один пояс, один путь — возможности и вызовы контейнерных поездов Китай–Европа", президент LDz подчеркнул, что одной из целей в отрасли транспорта и логистики является развитие евразийских перевозок. С использованием Латвии в качестве логистического узла в грузовом сообщении между Севером и Югом открывается возможность доставки грузов в другие страны Балтийского региона, Западной и Северной Европы, отметил Берзиньш.

Одновременно со значительными отраслевыми мероприятиями в Китае в российской столице Москве 13 октября также состоялась международная конференция по инвестициям и тарифам железнодорожной отрасли, на которой LDz представлял вице-президент предприятия Эрик Шмукстс. Конференция собрала как представителей отрасли из России и стран Содружества, так и ученых, которые познакомили присутствующих с инновационными научными решениями, способствующими увеличению интенсивности и значимости международных железнодорожных транспортных коридоров.

Латвия обладает выгодным географическим положением, что делает ее мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом, тогда как LDz имеет возможности обслуживать как крупных, так и небольших деловых партнеров, указал участникам мероприятия Шмукстс.

Упомянув реализуемый в ближайшие годы в Балтии, в том числе в Латвии, проект Rail Baltica, вице-президент LDz пояснил, что его целью является интеграция железнодорожных линий Балтийского региона в общую железнодорожную сеть Европейского союза.

"С соединением железных дорог разной ширины колеи увеличатся возможности как для мобильности населения, так и для роста объемов железнодорожных грузовых перевозок по коридору Север–Юг и в восточном направлении", — считает вице-президент LDz.

Он проинформировал присутствующих, что в связи с реализацией данного проекта в окрестностях Риги, в Саласпилсе, будет создан сухопутный порт, или интермодальный логистический центр для обработки железнодорожных грузов. Именно в нем соединятся железнодорожные линии с двумя ширинами колеи, и там будут обрабатываться грузы, перевозимые между Швецией, Россией и Китаем.