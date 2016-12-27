Фото: подборка лучших новогодних дизайнов ногтей

Осталось совсем немного времени, чтобы успеть записаться к мастеру и обновить свои ноготки. Если вы еще не успели "облачиться" в праздничное настроение, то сейчас — последний момент! А мы предлагаем вам несколько ярких примеров, которые, возможно, вдохновят вас на особый праздничный маникюр!
В приближении зимних праздников большая часть женщин по традиции выбирает для маникюра классические цвета — красный и темно-зеленый. Но, разумеется, не все столь категорично, и "праздник на ваших ногтях" может быть любого цвета — даже в черно-белой гамме! Последние тренды маникюра указывают на то, что главным здесь является именно рисунок, пишет Delfi Viņa.
Возможно, на одном из ногтей вы захотите изобразить красноносого оленя Рудольфа или пушистую шапочку Деда Мороза, а еще можно украсить ногти узорами, позаимствованными у классических скандинавских свитеров или добавить дополнительной яркости цветными "гирляндами" из кристаллов Сваровски. Идей так много! А пока что мы предлагаем вам вдохновиться нашей подборкой.