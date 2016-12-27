Фото: подборка лучших новогодних дизайнов ногтей

Осталось совсем немного времени, чтобы успеть записаться к мастеру и обновить свои ноготки. Если вы еще не успели "облачиться" в праздничное настроение, то сейчас — последний момент! А мы предлагаем вам несколько ярких примеров, которые, возможно, вдохновят вас на особый праздничный маникюр!

В приближении зимних праздников большая часть женщин по традиции выбирает для маникюра классические цвета — красный и темно-зеленый. Но, разумеется, не все столь категорично, и "праздник на ваших ногтях" может быть любого цвета — даже в черно-белой гамме! Последние тренды маникюра указывают на то, что главным здесь является именно рисунок, пишет Delfi Viņa.

Возможно, на одном из ногтей вы захотите изобразить красноносого оленя Рудольфа или пушистую шапочку Деда Мороза, а еще можно украсить ногти узорами, позаимствованными у классических скандинавских свитеров или добавить дополнительной яркости цветными "гирляндами" из кристаллов Сваровски. Идей так много! А пока что мы предлагаем вам вдохновиться нашей подборкой.

A photo posted by Jessica Washick (@jessicawashick) on Dec 23, 2015 at 9:16am PST





A photo posted by Frances Liang (@purplenailbox) on Dec 9, 2015 at 6:43pm PST





A photo posted by Karen Gutierrez (@karengnails) on Dec 17, 2015 at 8:40am PST





A photo posted by Chelsea King Nails (@chelseaqueen) on Dec 1, 2015 at 4:24pm PST





A photo posted by Chelsea King Nails (@chelseaqueen) on Dec 12, 2016 at 3:36pm PST





A photo posted by Chelsea King Nails (@chelseaqueen) on Dec 1, 2016 at 4:37pm PST





A photo posted by Cassandre Marie 🌙 (@cassmariebeauty) on Dec 24, 2015 at 8:15am PST





A photo posted by Chelsea King Nails (@chelseaqueen) on Nov 10, 2016 at 11:30am PST





A photo posted by Chelsea King Nails (@chelseaqueen) on Sep 29, 2016 at 4:44pm PDT





A photo posted by Cassandre Marie 🌙 (@cassmariebeauty) on Dec 12, 2016 at 3:12pm PST





A photo posted by Maja Nails (@noktimajaspansko) on Dec 20, 2016 at 5:05am PST





A photo posted by Suzana neziri (@suzana_make_uplondon) on Dec 20, 2016 at 4:40am PST





A photo posted by @nailsbyvirginia39 on Dec 20, 2016 at 4:33am PST





A photo posted by Erlin Yeo (@erlinyeo) on Dec 20, 2016 at 4:28am PST





A photo posted by TammyAu•譚美💅🏻 (@tammiiiau) on Dec 20, 2016 at 4:24am PST





A photo posted by Marta Chabko (@martachabko) on Dec 20, 2016 at 4:24am PST





A photo posted by O'nail Nafplio (@onail_nafplio) on Dec 20, 2016 at 4:17am PST





A photo posted by O'nail Nafplio (@onail_nafplio) on Dec 20, 2016 at 4:10am PST





A photo posted by Bulan (@bulan_nail) on Dec 20, 2016 at 4:08am PST





A photo posted by Helen. (@limafeoyetw) on Dec 20, 2016 at 4:01am PST





A photo posted by Polished & Bronzed (@polishedandbronzed_) on Dec 20, 2016 at 3:52am PST





A photo posted by Nails By Sian (@nails_by_sian) on Dec 20, 2016 at 3:38am PST





A photo posted by @nail_qube on Dec 20, 2016 at 3:00am PST





A photo posted by Szinger Mónika (@szingermonika) on Dec 20, 2016 at 2:20am PST