Новогодние праздники: 7 ошибок, которых лучше избежать

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Новогодние праздники: 7 ошибок, которых лучше избежать
Foto: Shutterstock
"Вести экономики", Vestifinance.ru

В разгаре праздничный сезон - мы уже отпраздновали Рождество, а впереди нас ждет новогодние выходные. Это время для отдыха и веселья. Однако это время, после которого очень сложно возвращаться к работе и к рутинной жизни. Поэтому эксперты считают, что очень важно во время праздников не совершить ошибки, которые могут помешать дальнейшей работе, пишет портал www.vestifinance.ru.

1. Нельзя оставаться полностью включенным в работу

Вы не можете назвать праздниками те дни, которые вы проводите, оставаясь полностью включенным в рабочий процесс. Вы не машина и не робот, и вам также требуется отдых.

Поэтому эксперты рекомендуют отложить все свои рабочие дела и планы на время, отключиться от работы, иначе вы не отдохнете, а ваша продуктивность после окончания праздников снизится.

2. Нельзя не расслабляться

Если вокруг вас царит веселье, а вы не можете расслабиться и постоянно переживаете о работе, даже если формально вы там не присутствуете, то это может серьезно осложнить вам жизнь.

Новогодние праздники: 7 ошибок, которых лучше избежать
Foto: Shutterstock

Дело в том, что после окончания праздничных каникул вы почувствуете, что так и не смогли по-настоящему отдохнуть.

Ваши переживания отняли у вас драгоценное время, которое стоило бы потратить на отдых. Поэтому эксперты советуют полностью расслабиться и отключиться от любых переживаний.

3. Нужно бороться с чувством вины

Если вы чувствуете вину каждый раз, когда вознаграждаете себя за труд, то это серьезная проблема. Отдых – это тоже награда, и у таких людей во время каникул может возникнуть чувство вины за то, что они не работают, а проводят время на отдыхе.

Нужно бороться с этим чувством, так как оно тоже мешает полноценному отдыху, а соответственно приведет к тому, что после окончания каникул ваша продуктивность на работе снизится.

4. Нельзя слишком часто проверять, как идут дела в офисе

Не стоит слишком часто думать о том, что во время вашего отдыха все пойдет прахом.

Новогодние праздники: 7 ошибок, которых лучше избежать
Foto: Shutterstock

Кроме того, если на время каникул в офисе остается кто-то, то своими проверками вы продемонстрируете недоверие, а это скажется не только на вашей усталости, но и на отношениях с коллегами.

5. Нельзя полностью ничего не делать

Эксперты отмечают, что расслабиться не означает ничего не делать. Если во время каникул вы лежите на диване и смотрите телевизор, то в конце праздничных каникул вы будете чувствовать себя опустошенным и непродуктивным, а это также негативно скажется на работе.

Важно сменить род деятельности, заняться тем, чем вы всегда хотели заняться, но на что у вас не хватало времени.

6. Нельзя объедаться

Несомненно, во время праздников все мы любим вкусно поесть и побаловать себя и близким чем-нибудь вкусным. Однако не стоит переедать, так как это приводит к проблемам со здоровьем.

7. Нельзя игнорировать семью и друзей

Новогодние праздники: 7 ошибок, которых лучше избежать
Foto: Shutterstock

Это то, о чем вы в итоге будете жалеть. Праздники – это время, когда вы можете посвятить все свое время друзьям и семье.

Это время не будет упущено и потрачено впустую. Кроме того, время с близкими даст вам вдохновение и энтузиазм, для того чтобы работать и добиваться новых высот.

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Delfi Dom Sad

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