Праздник с Huawei P9 Blue – как сделать красивые снимки блюд

На рождественском столе всегда есть соответствующие празднику блюда. Разнообразие приготовленных блюд и праздничное оформление делает Рождество временем, когда можно улучшить свои знания о фотографировании еды. Всё, что вам необходимо – это Huawei P9 Blue и некоторые трюки.

Еда — это одна из самых популярных тем для фотографии, которые можно встретить на фотографиях в социальных сетях и блогах. Несмотря на то, что в профессиональном плане — это сложный жанр, энтузиасты фотографий могут достичь значительных результатов, приняв во внимание некоторые основные принципы этого жанра. И не найти лучшего времени для такой тренировки, чем Рождество.

Освещение

Соответствующее освещение — это база для удачной фотографии блюда. Свет не может быть слишком прямым, поэтому лучше всего не использовать встроенную вспышку. Лучший источник света — это дневной свет, который прикрыт облаками или прозрачной занавеской на окне. Учитывая специфику зимы и короткий день, не всегда блюдо возможно сфотографировать, используя дневной свет. Для таких случаев можно использовать искусственное освещение или, если она не сильно мощная, настольную лампу. Чтобы рассеять световые лучи, можно использовать белую бумагу для выпечки. Несмотря на тип света, нужно точно установить баланс белого. Huawei P9 Blue позволяет выбрать одну из уже использованных установок или мануально выбрать температуру красок. Белая скатерть может быть примером для выбора установок. Если у нее нет синих или желтых оттенков, то цвета блюда будут выглядеть естественно. Белый цвет скатерти может повлиять на измерение света — если ее в кадре много, то фото может не получиться. К счастью, коррекция экспозиции в телефоне Huawei P9 Blue не требует долгих поисков в установке. Все, что необходимо — кликнуть на иконку с солнцем справа от точки фокуса.

Фон и композиция

Мы все привыкли к еде, которую видим своими глазами, сидя за столом. Именно такой угол фотографии может показаться скучным. Лучше всего поразить аудиторию, используя другие углы. Может быть, тарелку лучше всего сфотографировать вертикально сверху или, например, показать контур тарелки и еду на ней, положив телефон на стол? Хорошая идея, создавая композицию для фотографии, использовать в ней рождественские декорации.

Фотография еды, в отличии от других жанров, позволяет полностью контролировать все элементы и композицию. Именно поэтому в этом жанре нет места случайностям и неконтролируемому хаосу. Самый лучший прибор для контроля кадра — это тренога. Все, что вам необходимо — это маленький, универсальный штатив со сгибающимися ногами, который позволяет присоединить телефон и поставить его на стол. Благодаря этому, после установки штатива, есть возможность фокусироваться нанаилучшую композицию и детали.

Тренога может решить и проблему недостаточного освещения. Блюдо остается недвижимым, на своем месте и ничего не мешает увеличить скорость затвора телефона. Если использовать такой трюк и держать телефон в руках, то фотография получится размытой.

Трюки

Как и в любом жанре, фотографируя еду, нужно знать некоторые секреты этого занятия:

Huawei P9 Blue в профессиональном режиме позволяет контролировать фокус мануально. В случае, если фотографии делаются с небольшого расстояния, уменьшая глубину кадра, тренога может быть самым лучшим помощником для создания точных картинок.

Свежеподанное блюдо выглядит лучше всего. Еда, которая на тарелку была выложена больше, чем полчаса назад, редко выглядит на фотографии также хорошо, как та, что была подана только что. Свежие продукты, например, салатные листья и овощи можно сбрызнуть водой.

Небольшие ошибки привлекают внимание. Соус попал туда, куда не следовало? Кусок торта раскрошился во время нарезки? Такие вещи лучше всего кадрировать на передний план.

Мало — это хорошо. Это правда, когда речь идет о блюде и о его фотографии. Маленькая порция выглядит привлекательнее и с ней легче "поладить".

В этом году Huawei напоминает о том, что время проведенное с семьей, намного важнее, чем современные технологии. Это помогает сделать Рождество еще более красивым, ощутимым. Такое Рождество останется в памяти надолго. Проводить время с близкими намного важнее новых фотографий для вашей растущей коллекции. Убедимся, что технологии не оттеняют Рождество. #BePresent #ТыЛучшийПодарок