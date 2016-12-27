Сумасшедший "елочноголовый" тренд покоряет интернет

Очередной сумасшедший тренд вновь охватил интернет. На смену летним радужным волнам и осенним пиксельным трафаретам пришли прически, своей высотой и сложностью выполнения достойные самой Марии-Антуанетты. Если вы действительно хотите поразить гостей на новогодней вечеринке своим внешним видом, присоединяйтесь к тем пользователям сети "Инстаграм", которые уже опробовали себя в роли "штатива" для нарядной елочки. А что? Так ведь праздник всегда "с собой".
Готовы удивляться? Тогда поехали!
Застенчивая елочка из Колумбии передает привет. А следующая мастерица предлагает замечательный способ пустить в ход упаковочные материалы от рождественских подарков.
А у этой елочки есть даже миленькие гирлянды. Как говорится: "Нет праздничного настроения? Создай его сам".
Несколько альтернативный вариант в цвете "фуксия". Девушка с такой прической точно не останется незамеченной!
Настоящее искусство!
Кто сказал, что елочка обязательно должна быть конической формы? Главное, что зеленая! Все каноны соблюдены!
А эта дерзкая елочка в легком фермерском стиле точно своего не упустит!
Оказывается, идея вовсе не является новой! Доказательство тому — винтажные елочки.
А как приятно поддаться сумасшествию вместе с единомышленниками?
Или слегка повеселиться с детьми?
Но главное, разумеется, почувствовать праздник всей душой! С наступающим вас Новым 2017 годом!