Сумасшедший "елочноголовый" тренд покоряет интернет

DELFI Woman
Instagram
Foto: Instagram

Очередной сумасшедший тренд вновь охватил интернет. На смену летним радужным волнам и осенним пиксельным трафаретам пришли прически, своей высотой и сложностью выполнения достойные самой Марии-Антуанетты. Если вы действительно хотите поразить гостей на новогодней вечеринке своим внешним видом, присоединяйтесь к тем пользователям сети "Инстаграм", которые уже опробовали себя в роли "штатива" для нарядной елочки. А что? Так ведь праздник всегда "с собой".

Готовы удивляться? Тогда поехали!

A photo posted by Fig Columbia (@figcolumbia) on Dec 23, 2016 at 12:55pm PST

Застенчивая елочка из Колумбии передает привет. А следующая мастерица предлагает замечательный способ пустить в ход упаковочные материалы от рождественских подарков.

А у этой елочки есть даже миленькие гирлянды. Как говорится: "Нет праздничного настроения? Создай его сам".

A photo posted by etrios (@etrios) on Dec 25, 2016 at 4:25pm PST

Несколько альтернативный вариант в цвете "фуксия". Девушка с такой прической точно не останется незамеченной!

Настоящее искусство!


A photo posted by Carrie (@carrie_floyd1) on Dec 24, 2016 at 5:21pm PST

Кто сказал, что елочка обязательно должна быть конической формы? Главное, что зеленая! Все каноны соблюдены!

А эта дерзкая елочка в легком фермерском стиле точно своего не упустит!

A photo posted by Rosalie (@rosaliegaffney) on Dec 24, 2016 at 10:11am PST

Оказывается, идея вовсе не является новой! Доказательство тому — винтажные елочки.


А как приятно поддаться сумасшествию вместе с единомышленниками?

A photo posted by Jami (@jamilurve) on Dec 17, 2016 at 11:17am PST

Или слегка повеселиться с детьми?


Но главное, разумеется, почувствовать праздник всей душой! С наступающим вас Новым 2017 годом!

Source info

DELFI Woman

Copyrights

Stingri aizliegts DELFI publicētos materiālus izmantot citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai jebkur citur, kā arī jebkādā veidā izplatīt, tulkot, kopēt, reproducēt vai kā citādi rīkoties ar DELFI publicētajiem materiāliem bez rakstiskas DELFI atļaujas saņemšanas, bet, ja atļauja ir saņemta, DELFI ir jānorāda kā publicētā materiāla avots.

Статьи по теме:

Нарядный гороскоп: в чем встречать Новый год разным знакам зодиака

Нарядный гороскоп: в чем встречать Новый год разным знакам зодиака
Выбираем идеальные праздничные туфельки: восемь хитростей в помощь

Выбираем идеальные праздничные туфельки: восемь хитростей в помощь
Фото: подборка лучших новогодних дизайнов ногтей

Фото: подборка лучших новогодних дизайнов ногтей
Комментировать
или комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии
Instagram

Сумасшедший "елочноголовый" тренд покоряет интернет

Латвийцы рассказали о желаниях на 2017 год: большинству хочется побольше денег

Латвийцы рассказали о желаниях на 2017 год: большинству хочется побольше денег

Как украсить новогодний стол?

Как украсить новогодний стол?

Фото: подборка лучших новогодних дизайнов ногтей

Фото: подборка лучших новогодних дизайнов ногтей

Подавать горячим: Деcять рецептов зимних безалкогольных напитков

Подавать горячим: Деcять рецептов зимних безалкогольных напитков

Рождество: традиции, приметы и все, что вы хотели знать о празднике

Рождество: традиции, приметы и все, что вы хотели знать о празднике

"Фиксики" возвращаются в Латвию с новым новогодним шоу

20 идей, как сделать Новый год незабываемым для ребенка

20 идей, как сделать Новый год незабываемым для ребенка

Выбор редактора
Прогнать Гринча! Специальные скидки на доставку любых посылок по всему миру

Прогнать Гринча! Специальные скидки на доставку любых посылок по всему миру

Завершен конкурс рождественских фотографий, победитель получает смартфон Huawei P9!

Завершен конкурс рождественских фотографий, победитель получает смартфон Huawei P9!

Познакомьтесь с винодельней, которая дарит праздник с латвийским вкусом

Познакомьтесь с винодельней, которая дарит праздник с латвийским вкусом