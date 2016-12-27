Сумасшедший "елочноголовый" тренд покоряет интернет

Очередной сумасшедший тренд вновь охватил интернет. На смену летним радужным волнам и осенним пиксельным трафаретам пришли прически, своей высотой и сложностью выполнения достойные самой Марии-Антуанетты. Если вы действительно хотите поразить гостей на новогодней вечеринке своим внешним видом, присоединяйтесь к тем пользователям сети "Инстаграм", которые уже опробовали себя в роли "штатива" для нарядной елочки. А что? Так ведь праздник всегда "с собой".

Готовы удивляться? Тогда поехали!

A photo posted by Fig Columbia (@figcolumbia) on Dec 23, 2016 at 12:55pm PST

Застенчивая елочка из Колумбии передает привет. А следующая мастерица предлагает замечательный способ пустить в ход упаковочные материалы от рождественских подарков.

A photo posted by Raquel Laranjo (@raquel_laranjo) on Dec 25, 2016 at 8:12am PST

А у этой елочки есть даже миленькие гирлянды. Как говорится: "Нет праздничного настроения? Создай его сам".

A photo posted by etrios (@etrios) on Dec 25, 2016 at 4:25pm PST

Несколько альтернативный вариант в цвете "фуксия". Девушка с такой прической точно не останется незамеченной!

A photo posted by Bethany Coleman🦄 (@stabmesenseless) on Dec 25, 2016 at 3:52am PST

Настоящее искусство!

A photo posted by Wilhelmina Dubai (@wilhelminadubai) on Dec 18, 2015 at 7:01am PST