Восемь способов прийти в себя после бурной вечеринки

Конечно, мы за то, чтобы они вам никогда не пригодились. Но будем реалистами: в "тяжелую ситуацию" могут попасть и хрупкие девушки, и бывалые любители новогодних мероприятий, пишет Здоровье.mail.ru.

Ответ на вопрос, почему последствия гулянок с годами становятся все тяжелее, прост. Во-первых, мы действительно не молодеем, а значит, стареют и внутренние органы. В том числе и печень.





Попадая туда на переработку, алкоголь расщепляется на токсичный ацетальдегид и другие, нетоксичные вещества. Как ни парадоксально, ацетальдегид в 10–30 раз вреднее самих горячительных напитков.

В зрелом возрасте снижается способность печени справляться с токсичностью ацетальдегида. За деактивацию соединения отвечает антиоксидант глутатион. С годами выработка глутатиона сокращается, соответственно, организм дольше не может вывести отравляющие вещества. Янг Чул Ким, токсиколог Во-вторых, чем старше мы становимся, тем шире (за редким исключением) наше тело. "С увеличением массы тела уровень алкоголя в крови снижается из-за большой „площади" распространения. Неосознанно мы начинаем выпивать больше, что приводит к образованию большего количества ацетальдегида", — говорит Янг Чул Ким. Не стоит утешаться мыслью, что в этот раз все будет по-другому, — даже если не смешивать барное меню, наутро все равно будет "не айс". Но есть несколько способов, которые помогут пережить это состояние.



Минералка Конечно, минеральная вода в два счета не облегчит состояние. Живительная влага работает на перспективу. Дело в том, что алкоголь обезвоживает организм, вместе с жидкостью уходят и важные соли. Восполнить дефицит помогают "Ессентуки", "Нарзан" и другие природные напитки. Кефир, айран и другие кисломолочные продукты Ускоряют восстановление полезной микрофлоры, которую вы так безжалостно загубили накануне. Еще лучше — кумыс, его считают секретом работоспособности. Холодец

Заливное может творить чудеса. В постпраздничном состоянии организму нужен желатин, богатый глицином (он улучшает работу мозга). Кроме того, студень быстро очищает кишечник. Сладости Углеводы резко повышают уровень сахара в крови. Обычно, когда этот показатель падает, к делу подключается печень, производя больше глюкозы из углеводных запасов, объясняет Дэниел К. Холл-Флавин, психиатр Клиники Майо. Однако с похмелья печень "занята" переработкой продуктов распада и не может справиться с дополнительной нагрузкой. Спасти ситуацию могут конфеты, торты и все те продукты, о которых раньше вы запрещали себе даже думать.

