Восемь способов прийти в себя после бурной вечеринки

Кадр из фильма "Тариф Новогодний"
Foto: Кадр из фильма "Тариф Новогодний"
Здоровье.mail.ru

Конечно, мы за то, чтобы они вам никогда не пригодились. Но будем реалистами: в "тяжелую ситуацию" могут попасть и хрупкие девушки, и бывалые любители новогодних мероприятий, пишет Здоровье.mail.ru.

Ответ на вопрос, почему последствия гулянок с годами становятся все тяжелее, прост. Во-первых, мы действительно не молодеем, а значит, стареют и внутренние органы. В том числе и печень.

Попадая туда на переработку, алкоголь расщепляется на токсичный ацетальдегид и другие, нетоксичные вещества. Как ни парадоксально, ацетальдегид в 10–30 раз вреднее самих горячительных напитков.

В зрелом возрасте снижается способность печени справляться с токсичностью ацетальдегида. За деактивацию соединения отвечает антиоксидант глутатион. С годами выработка глутатиона сокращается, соответственно, организм дольше не может вывести отравляющие вещества. Янг Чул Ким, токсиколог

Во-вторых, чем старше мы становимся, тем шире (за редким исключением) наше тело. "С увеличением массы тела уровень алкоголя в крови снижается из-за большой „площади" распространения. Неосознанно мы начинаем выпивать больше, что приводит к образованию большего количества ацетальдегида", — говорит Янг Чул Ким.
Не стоит утешаться мыслью, что в этот раз все будет по-другому, — даже если не смешивать барное меню, наутро все равно будет "не айс". Но есть несколько способов, которые помогут пережить это состояние.

Минералка
Конечно, минеральная вода в два счета не облегчит состояние. Живительная влага работает на перспективу. Дело в том, что алкоголь обезвоживает организм, вместе с жидкостью уходят и важные соли. Восполнить дефицит помогают "Ессентуки", "Нарзан" и другие природные напитки.
Кефир, айран и другие кисломолочные продукты
Ускоряют восстановление полезной микрофлоры, которую вы так безжалостно загубили накануне. Еще лучше — кумыс, его считают секретом работоспособности.
Холодец

Заливное может творить чудеса. В постпраздничном состоянии организму нужен желатин, богатый глицином (он улучшает работу мозга). Кроме того, студень быстро очищает кишечник.
Сладости
Углеводы резко повышают уровень сахара в крови. Обычно, когда этот показатель падает, к делу подключается печень, производя больше глюкозы из углеводных запасов, объясняет Дэниел К. Холл-Флавин, психиатр Клиники Майо. Однако с похмелья печень "занята" переработкой продуктов распада и не может справиться с дополнительной нагрузкой. Спасти ситуацию могут конфеты, торты и все те продукты, о которых раньше вы запрещали себе даже думать.

Огуречный рассол
Старый проверенный способ, подтвержденный отечественной и зарубежной наукой. Только огурцы должны быть засолены по традиционной, бабушкиной, технологии. Содержащийся в магазинном маринаде уксус будет лишний раз нагружать измученную печень, желудок и поджелудочную железу.
Похмелиться
Врачи отрицают живительную силу утренней кружки пива. Более того, пугают головной болью и другими неприятными симптомами. Тем не менее народный опыт утверждает обратное. Секрет методики, возможно, кроется в мочегонном эффекте (уменьшающем отеки) и комплексе витаминов, в избытке содержащихся в "живом" пиве. Главное, не переборщить с "лечением" и не уйти в запой, 300 мл будет более чем достаточно.
Секс
Народная молва позиционирует этот способ как один из самых действенных. Некоторые мужчины даже отмечают более яркие впечатления, чем обычно.
Правда, официальная медицина относится к методике скептически: "Нет никаких исследований, доказывающих эффективность секса в борьбе с похмельем. Возможно, занятие просто позволяет скоротать время. Но если это делает вас счастливым, почему бы не попробовать", — считает Йорис C. Верстер, доцент Утрехтского университета в Нидерландах.
Физическая активность
Если вы будете разогревать холодец, ходить в магазин за кефиром или заниматься сексом, метаболизм неизбежно ускорится, а значит, вы быстро придете в себя. Метод радикальный и непроверенный, но возможно, и его стоит попробовать — ведь людей, защищенных от похмелья, нет.

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Восемь способов прийти в себя после бурной вечеринки

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