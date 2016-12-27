Выбираем идеальные праздничные туфельки: восемь хитростей в помощь

Выбор красивой и, при этом, удобной убуви — настоящая наука. Этот вопрос становится как никогда актуальным в сезон праздников, ведь новеньким туфлям предстоит выдержать многое, включая танцы до утра. Что же следует учитывать при покупке обуви, чтобы она на праздник не "подарила" нам неприятности в виде потертостей и мозолей?

Прежде, чем отправиться в обувной магазин, хорошенько задумайтесь о том, какая обувь вам на самом деле нужна, и постарайтесь не попасть в умело расставленные мерчандайзерами ловушки, побуждающие нас покупать вещи из-за их красивого вида.

Запомните основные правила:

Верхняя часть туфель должна быть сделана из эластичного материала, который будет принимать форму ваших ног, а не сдавливать их со всех сторон;

Наиболее подходящий материал для обуви — натуральная кожа мягкой выделки, так как она отличается хорошей терморегуляцией и проводимостью кислорода, и поэтому не провоцирует развитие грибковых заболеваний;

Для лучшей амортизации приобретайте обувь на устойчивом каблуке или платформе;

Обувь на низком каблуке более предпочтительна, ведь она не способствует деформации стопы;

Необходимо учитывать не только длину обуви, но и ее ширину.

Обувь — не должна превращаться в "тиски"

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Во время примерки согните туфлю — на носке не должно оставаться видимых мест сгиба,садок и стяжек.Но, в то же время, туфли не должны быть слишком мягкими, ибо подобная обувь, как правило, не отличается особой износостойкостью.

Не меряем по одной

Все мы не раз сталкивались с тем, что одна туфля из пары может сидеть на ноге идеально, а вторая будет слегка жать или наоборот — сидеть на ноге слишком свободно. И дело здесь не в небрежном производителе, а в нашей несимметричности. У многих людей стопы по длине разные, поэтому при покупке ориентируйтесь на ту стопу, которая длиннее. И лучше всего примеряйте обувь парами и не ограничивайтесь лишь одним размером.

Всегда оцениваем стабильность

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Одно из самых важных условий для удобной обуви на каблуке — стабильность. И, чем выше каблук — тем важнее это условие. Обязательно попробуйте пройтись в выбранных туфлях по магазину.

Смотрим на гибкость подошвы

Если подошва не гнется, то при хождении в такой обуви будет нарушена обычная работа мускулов стопы. В результате подобных действий вы будете тратить на ходьбу значительно больше энергии, а значит и устанете гораздо быстрее.

Покупаем обувь вечером

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К вечеру наши ноги отекают. Поэтому приобретая обувь утром, мы рискуем просто не влезть в нее вечером.

Проверяем стельку

При выборе обуви обязательно стоит проверить ее внутреннюю поверхность. Стелька должна быть мягкой, из натурального материала, без ощутимых швов, узелков или остатков клея.

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Оставляем место

Это правило относится к туфлям с узким носом. Пальцы в такой обуви особенно подвержены отекам, поэтому необходимо дать им немного больше свободы — примерно 1–2 см.

Исследуем заднюю часть туфель

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При покупке обуви обязательно стоит обратить внимание на ее заднюю часть. Задники не должны быть слишком твердыми — это непременно приведет к натиранию. Кроме того, задник и подносок являются промежуточными деталями, сохраняющими форму обуви, поэтому уже во время примерки необходимо осмотреть эти части — на внутренней стороне задника туфель ни в коем случае не должно быть никаких заломов и морщин — это может свидетельствовать о его оседании.

Для защиты ноги и самого задника от деформации советуем вместе с новыми туфлями приобрести и специальные силиконовые прокладки, клеющиеся к обуви.