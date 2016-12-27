Выбираем идеальные праздничные туфельки: восемь хитростей в помощь

Выбор красивой и, при этом, удобной убуви — настоящая наука. Этот вопрос становится как никогда актуальным в сезон праздников, ведь новеньким туфлям предстоит выдержать многое, включая танцы до утра. Что же следует учитывать при покупке обуви, чтобы она на праздник не "подарила" нам неприятности в виде потертостей и мозолей?
Прежде, чем отправиться в обувной магазин, хорошенько задумайтесь о том, какая обувь вам на самом деле нужна, и постарайтесь не попасть в умело расставленные мерчандайзерами ловушки, побуждающие нас покупать вещи из-за их красивого вида.
Запомните основные правила:
- Верхняя часть туфель должна быть сделана из эластичного материала, который будет принимать форму ваших ног, а не сдавливать их со всех сторон;
- Наиболее подходящий материал для обуви — натуральная кожа мягкой выделки, так как она отличается хорошей терморегуляцией и проводимостью кислорода, и поэтому не провоцирует развитие грибковых заболеваний;
- Для лучшей амортизации приобретайте обувь на устойчивом каблуке или платформе;
- Обувь на низком каблуке более предпочтительна, ведь она не способствует деформации стопы;
- Необходимо учитывать не только длину обуви, но и ее ширину.
Обувь — не должна превращаться в "тиски"
Во время примерки согните туфлю — на носке не должно оставаться видимых мест сгиба,садок и стяжек.Но, в то же время, туфли не должны быть слишком мягкими, ибо подобная обувь, как правило, не отличается особой износостойкостью.
Не меряем по одной
Все мы не раз сталкивались с тем, что одна туфля из пары может сидеть на ноге идеально, а вторая будет слегка жать или наоборот — сидеть на ноге слишком свободно. И дело здесь не в небрежном производителе, а в нашей несимметричности. У многих людей стопы по длине разные, поэтому при покупке ориентируйтесь на ту стопу, которая длиннее. И лучше всего примеряйте обувь парами и не ограничивайтесь лишь одним размером.
Всегда оцениваем стабильность
Одно из самых важных условий для удобной обуви на каблуке — стабильность. И, чем выше каблук — тем важнее это условие. Обязательно попробуйте пройтись в выбранных туфлях по магазину.
Смотрим на гибкость подошвы
Если подошва не гнется, то при хождении в такой обуви будет нарушена обычная работа мускулов стопы. В результате подобных действий вы будете тратить на ходьбу значительно больше энергии, а значит и устанете гораздо быстрее.
Покупаем обувь вечером
К вечеру наши ноги отекают. Поэтому приобретая обувь утром, мы рискуем просто не влезть в нее вечером.
Проверяем стельку
При выборе обуви обязательно стоит проверить ее внутреннюю поверхность. Стелька должна быть мягкой, из натурального материала, без ощутимых швов, узелков или остатков клея.
Оставляем место
Это правило относится к туфлям с узким носом. Пальцы в такой обуви особенно подвержены отекам, поэтому необходимо дать им немного больше свободы — примерно 1–2 см.
Исследуем заднюю часть туфель
При покупке обуви обязательно стоит обратить внимание на ее заднюю часть. Задники не должны быть слишком твердыми — это непременно приведет к натиранию. Кроме того, задник и подносок являются промежуточными деталями, сохраняющими форму обуви, поэтому уже во время примерки необходимо осмотреть эти части — на внутренней стороне задника туфель ни в коем случае не должно быть никаких заломов и морщин — это может свидетельствовать о его оседании.
Для защиты ноги и самого задника от деформации советуем вместе с новыми туфлями приобрести и специальные силиконовые прокладки, клеющиеся к обуви.