Определен возраст, с которого дети перестают верить в Санта-Клауса

Lenta.ru
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Определен возраст, с которого дети перестают верить в Санта-Клауса
Foto: Shutterstock

Психологи определили возраст, когда чаще всего дети самостоятельно перестают верить в существование Санта-Клауса, — семь лет. О посвященных этому исследованиях сообщает издание The Conversation.

Дети, переставшие верить в Санта-Клауса, как полагают ученые, в общении с ровесниками и взрослыми тем не менее продолжают поддерживать миф о реальности сказочного персонажа.

Причина этого заключается в желании детей получать подарки и участвовать в праздничных мероприятиях. Такие дети, как отмечают исследователи, обладают, по сравнению с другими своими ровесниками, развитым логическим мышлением.

Чаще всего, по мнению экспертов, дети перестают верить в Санта-Клауса после собственных размышлений, основанных на анализе приобретенного опыта, и рассказов подростков и взрослых.

Основной причиной, по которой взрослые продолжают лгать о существовании Санта-Клауса, является их желание научить детей просоциальному, то есть приносящему другим помощь, поведению.

В исследовании, опубликованном в журнале Lancet Psychiatry, американские психологи рекомендовали родителям перестать обманывать детей, говоря о существовании мифологического персонажа. По мнению ученых, такая ложь может оказаться разрушительной, а одним из ее мотивов выступает желание самих родителей поверить в нее и таким образом вернуться в детство.

Source info

Lenta.ru

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