В гостиницах и Airbnb-квартирах тайно снимают гостей на камеру. Как не стать "героем" роликов?

Ужас: вы уже покидаете гостеприимный номер или частную квартиру, когда внезапно понимаете, что всю последнюю неделю находились под прицелом тайно установленных камер. Что делать?!

Позвонить в полицию, сообщить администрации гостиницы или Airbnb. Но вы уже стали жертвой, так что хотя это поможет следующим постояльцем, вас-то уже записали! И добиться их удаления можно только с помощью полиции.

На самом деле беспокоиться надо в момент заселения. И беспокоиться действительно НАДО: описанный нами выше сценарий нет-нет, да и случается в реальности. Несколько недель назад создатель Internet Archive Джейсон Скотт "затвитил" печальный опыт друга: датчик слежения на стене в спальне жилья, найденного через Airbnb, оказался не тем, чем казался, а камерой слежения.

In "oh, that's a thing now" news, a colleague of mine thought it odd that there was a single "motion detector" in his AirBNB in the bedroom and voila, it's an IP camera connected to the web. (He left at 3am, reported, host is suspended, colleague got refund.) pic.twitter.com/6KgkDmEZXB— Jason Scott (@textfiles) 28 ноября 2017 г.

И его друг не одинок: ресурс ABC Action News в октябре рассказал о приключениях пары, которая, сняв жилье через Airbnb, обнаружила, что детектор дыма над кроватью в спальне тоже оказался вовсе не тем, чем казался. На их счастье камера там была с SD-слотом, так что они смогли на месте изъять все видео с собой в главной роли.

Кстати, это нарушает правила Airbnb и если вы заметили камеру в снятом через сервис жилье, надо немедленно звонить оператору. Так вашего "гостеприимного" хозяина моментально выкинут из сервиса, а вам вернут все деньги, уже уплаченные за жилье.

Что же делать? Не пользоваться Airbnb? Но подобное случается и в гостиницах, даже чопорных британских. Поэтому лучше не ограничивать свой выбор, а просто попытаться самостоятельно найти камеру в момент заселения в квартиру.

Конечно, вы не эксперт в области безопасности и у вас нет специального оборудования. Но чаще всего и те, кто устанавливают эти камеры — они тоже не эксперты. И камеры у них отнюдь не того уровня, что используют спецслужбы. Потому игра, в принципе, равна. Главное — знать ее правила.