В гостиницах и Airbnb-квартирах тайно снимают гостей на камеру. Как не стать "героем" роликов?

rus.DELFI.lv
Оставить комментарий
1 4
1. Основы основ: где и на что смотреть?
В гостиницах и Airbnb-квартирах тайно снимают гостей на камеру. Как не стать "героем" роликов?
Foto: DELFI

Ужас: вы уже покидаете гостеприимный номер или частную квартиру, когда внезапно понимаете, что всю последнюю неделю находились под прицелом тайно установленных камер. Что делать?!

Позвонить в полицию, сообщить администрации гостиницы или Airbnb. Но вы уже стали жертвой, так что хотя это поможет следующим постояльцем, вас-то уже записали! И добиться их удаления можно только с помощью полиции.

На самом деле беспокоиться надо в момент заселения. И беспокоиться действительно НАДО: описанный нами выше сценарий нет-нет, да и случается в реальности. Несколько недель назад создатель Internet Archive Джейсон Скотт "затвитил" печальный опыт друга: датчик слежения на стене в спальне жилья, найденного через Airbnb, оказался не тем, чем казался, а камерой слежения.

И его друг не одинок: ресурс ABC Action News в октябре рассказал о приключениях пары, которая, сняв жилье через Airbnb, обнаружила, что детектор дыма над кроватью в спальне тоже оказался вовсе не тем, чем казался. На их счастье камера там была с SD-слотом, так что они смогли на месте изъять все видео с собой в главной роли.

Кстати, это нарушает правила Airbnb и если вы заметили камеру в снятом через сервис жилье, надо немедленно звонить оператору. Так вашего "гостеприимного" хозяина моментально выкинут из сервиса, а вам вернут все деньги, уже уплаченные за жилье.

Что же делать? Не пользоваться Airbnb? Но подобное случается и в гостиницах, даже чопорных британских. Поэтому лучше не ограничивать свой выбор, а просто попытаться самостоятельно найти камеру в момент заселения в квартиру.

Конечно, вы не эксперт в области безопасности и у вас нет специального оборудования. Но чаще всего и те, кто устанавливают эти камеры — они тоже не эксперты. И камеры у них отнюдь не того уровня, что используют спецслужбы. Потому игра, в принципе, равна. Главное — знать ее правила.

1 4
1. Основы основ: где и на что смотреть?

Source info

rus.DELFI.lv

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Уровень защиты:

Уровень защиты: "Бог". Марк Цукерберг заклеивает скотчем камеру и микрофон ноутбука

Имеющий уши не услышит. Как ваш смартфон тайно слушает ультразвук в ТВ-рекламе и магазинах

Имеющий уши не услышит. Как ваш смартфон тайно слушает ультразвук в ТВ-рекламе и магазинах

Как выключить

Как выключить "жучок" ЦРУ в своем "умном" телевизоре Samsung (заодно в LG и Sony)