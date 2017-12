В гостиницах и Airbnb-квартирах тайно снимают гостей на камеру. Как не стать "героем" роликов?

Позвонить в полицию, сообщить администрации гостиницы или Airbnb. Но вы уже стали жертвой, так что хотя это поможет следующим постояльцем, вас-то уже записали! И добиться их удаления можно только с помощью полиции.

На самом деле беспокоиться надо в момент заселения. И беспокоиться действительно НАДО: описанный нами выше сценарий нет-нет, да и случается в реальности. Несколько недель назад создатель Internet Archive Джейсон Скотт "затвитил" печальный опыт друга: датчик слежения на стене в спальне жилья, найденного через Airbnb, оказался не тем, чем казался, а камерой слежения.

In "oh, that's a thing now" news, a colleague of mine thought it odd that there was a single "motion detector" in his AirBNB in the bedroom and voila, it's an IP camera connected to the web. (He left at 3am, reported, host is suspended, colleague got refund.) pic.twitter.com/6KgkDmEZXB— Jason Scott (@textfiles) 28 ноября 2017 г.