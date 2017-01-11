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Латвийские операторы мобильной связи тестируют общеевропейскую систему eCall, которая автоматически "дозванивается" до спасателей в случае, если оснащенный ею автомобиль попадает в ДТП и срабатывают подушки безопасности.

Об этом сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на информацию, прозвучавшую в эфире передачи "Домская площадь" Латвийского радио 4.

Как передаче заявили представители мобильных операторов, оборудование, поддерживающее eCall, проходит тестирование. Завершится оно должно к 1 марта. На рынке уже есть автомобили, оснащенные eCall, однако по-настоящему востребованной новая услуга станет с 1 января 2018 года, когда абсолютно все новые автомобили, продающиеся в странах ЕС должны будут оснащаться новой системой. Ее также можно будет установить и на старые авто — стоимость модуля порядка 100 евро.

Суть eCall, которая ориентируется на данные навигационных спутников Galileo (о которых мы подробно писали) и передает сигнал с помощью мобильной связи — автоматически вызывать спасателей в случае аварии, в которой раскрылись подушки безопасности.

Если водитель или пассажир могут говорить, они по громкой связи в салоне авто подтверждают спасателям, что произошло ДТП. Но даже если они и не могут ответить (например, находятся без сознания), в момент совершения вызова передается т.н. "минимальный объем данных": GPS-координаты ДТП, тип автомобиля (легковой, автобус, и т.д.), тип двигателя (бензин, дизель, электро) и даже количество пристегнутых пассажиров. Это значит, что службы спасения будут получать информацию даже в том случае, если ДТП произошло ночью на абсолютно пустынном шоссе и вокруг нет никого, кто мог бы набрать номер "112".

"Когда машина едет по большой дороге, по шоссе — мы же все равно должны узнать, где находится место аварии. Человек начинает рассказывать и порой не может сказать где он находится, тогда мы справляемся об ориентирах (...) – то есть пытаемся понять, где это находится, после чего отправляем помощь. А в системе eCall будут доступны уже точные координаты, то есть самая важная информация", — заявила радио представитель пожарно-спасательной службы Латвии Илзе Барана.

Отметим, что сейчас единственный способ автоматически передать спасателям свои точные координаты — воспользоваться приложением Mana drošība" для Google Android и Apple iOS (про которое мы также подробно писали). Но приложение надо запустить, а потом еще и позвонить спасателям. А вот eCall все делает автоматически.

Отметим, что услуга — бесплатна для клиентов мобильных операторов, незаметна и является ярким примером "интернета вещей". Примером полезным и даже спасающим жизни.