Samsung объявила причину взрывов Galaxy Note 7 (обновлено: детальное разъяснение)

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Аккумуляторы производит не Samsung, но, поскольку компания разработала для своих партнеров спецификацию аккумулятора Note 7, производитель смартфонов взял на себя ответственность за неспособность полностью проверить и идентифицировать проблему, связанную с дизайном аккумулятора и производственным процессом

В результате детального анализа затронутых аккумуляторов выяснилось, что проблемы в двух видах аккумуляторов (аккумуляторах А из первой партии и аккумуляторах Б из второй партии) были вызваны двумя различными факторами:

У аккумуляторов А был поврежден верхний правый угол, в результате чего произошло смещение электрода, что ослабило разделяющий слой между двумя электродами, создав таким образом несколько путей для возможного короткого замыкания.

В аккумуляторах Б оказалась расплавленной медь в зоне отрицательного электрода, которая соприкасается с местом подведения положительного электрода, – это указывает на то, что короткое замыкание произошло в этом месте.

"Мы надеемся, что этот случай станет возможностью для улучшения безопасности литий-ионных аккумуляторов не только на нашем предприятии, но и во всей индустрии. Мы будем активно делиться тем, чему научились, чтобы внести свой вклад в сферу безопасности", – сказал руководитель отдела телекоммуникаций Samsung Electronics Baltics Марис Киканс.

"Мы провели ряд мероприятий по усовершенствованию, чтобы вернуть доверие клиентов. Среди прочего мы ввели на стадии планирования продуктов многоуровневый протокол безопасности и 8-этапную проверку безопасности аккумуляторов. Мы будем двигаться вперед с усовершенствованными и улучшенными стандартами безопасности", – указал Марис Киканс.

В ходе расследования была проверена каждая деталь Galaxy Note 7, в том числе аппаратура и программы, а также связанные с ними процессы: монтаж, проверка обеспечения качества и логистика. В специально оборудованных помещениях для тестирования примерно 700 исследователей и инженеров Samsung повторили случившееся со смартфонами, проверив более 200 тысяч полностью собранных устройств и более 30 тысяч аккумуляторов, чтобы выяснить причину возникновения проблемы.

Восьмиэтапная проверка безопасности аккумулятора

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В заявлении компании также сказано, что теперь Samsung значительно усилила процессы обеспечения безопасности и качества при помощи новой 8-этапной системы проверки безопасности аккумулятора. Эта система включает в себя: