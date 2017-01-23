Samsung объявила причину взрывов Galaxy Note 7 (обновлено: детальное разъяснение)

Аккумуляторы производит не Samsung, но, поскольку компания разработала для своих партнеров спецификацию аккумулятора Note 7, производитель смартфонов взял на себя ответственность за неспособность полностью проверить и идентифицировать проблему, связанную с дизайном аккумулятора и производственным процессом
В результате детального анализа затронутых аккумуляторов выяснилось, что проблемы в двух видах аккумуляторов (аккумуляторах А из первой партии и аккумуляторах Б из второй партии) были вызваны двумя различными факторами:
- У аккумуляторов А был поврежден верхний правый угол, в результате чего произошло смещение электрода, что ослабило разделяющий слой между двумя электродами, создав таким образом несколько путей для возможного короткого замыкания.
- В аккумуляторах Б оказалась расплавленной медь в зоне отрицательного электрода, которая соприкасается с местом подведения положительного электрода, – это указывает на то, что короткое замыкание произошло в этом месте.
"Мы надеемся, что этот случай станет возможностью для улучшения безопасности литий-ионных аккумуляторов не только на нашем предприятии, но и во всей индустрии. Мы будем активно делиться тем, чему научились, чтобы внести свой вклад в сферу безопасности", – сказал руководитель отдела телекоммуникаций Samsung Electronics Baltics Марис Киканс.
"Мы провели ряд мероприятий по усовершенствованию, чтобы вернуть доверие клиентов. Среди прочего мы ввели на стадии планирования продуктов многоуровневый протокол безопасности и 8-этапную проверку безопасности аккумуляторов. Мы будем двигаться вперед с усовершенствованными и улучшенными стандартами безопасности", – указал Марис Киканс.
В ходе расследования была проверена каждая деталь Galaxy Note 7, в том числе аппаратура и программы, а также связанные с ними процессы: монтаж, проверка обеспечения качества и логистика. В специально оборудованных помещениях для тестирования примерно 700 исследователей и инженеров Samsung повторили случившееся со смартфонами, проверив более 200 тысяч полностью собранных устройств и более 30 тысяч аккумуляторов, чтобы выяснить причину возникновения проблемы.
Восьмиэтапная проверка безопасности аккумулятора
В заявлении компании также сказано, что теперь Samsung значительно усилила процессы обеспечения безопасности и качества при помощи новой 8-этапной системы проверки безопасности аккумулятора. Эта система включает в себя:
- Проверку на прочность: улучшенная проверка аккумулятора на прокол, испытание при высоких и низких температурах и перезарядка, а также другие тесты на прочность;
- Визуальную проверку: визуальная проверка аккумулятора, его сравнение с образцами, утвержденными в соответствии со стандартизированными и объективными критериями;
- Рентгеновскую проверку: проведение рентгеновских тестов для обнаружения всех возможных проблем с аккумулятором, например, смещения электрода, оказавшегося одной из причин инцидентов с Note7;
- Проверку путем разборки: разборка ячеек аккумулятора для проведения детальной проверки общего качества, в том числе спайки соединений аккумулятора и состояния изолирующего слоя;
- Тестирование TVOC: проведение теста для выявления малейшей возможности утечки на уровне частей аккумулятора и готового устройства;
- Тестирование ΔOCV: изучение состояния аккумулятора путем проверки изменения напряжения при нормальной температуре;
- Проверку на зарядку и разрядку: проведение новых обширных тестов на зарядку и разрядку для всех устройств, которое было начато вместе с расследованием происшествий с Note7;
- Ускоренную проверку на эксплуатацию: пятидневное тестирование телефона, равноценное использованию телефона в реальных условиях на протяжении двух недель.