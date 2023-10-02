Саммит глав европейских внешнеполитических ведомств впервые в истории проходит за пределами Евросоюза — дипломаты сегодня съехались в Киев. Верховный представитель ЕС по международным вопросам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал встречу в Украине "исторической".

"Мы проводим историческую встречу министров иностранных дел ЕС здесь, в Украине, стране-кандидате и будущем члене ЕС. Мы здесь, чтобы выразить нашу солидарность и поддержку украинскому народу", — написал Боррель в соцсети X (бывший Twitter).

По словам главы европейской дипломатии, на саммите, в частности, будут обсуждать мирный план Киева, поддержку Украины на международной арене и подготовку саммита по урегулированию вооруженного конфликта.

Боррель находится в Украине уже несколько дней, ранее он посетил Одессу и встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, а также министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Рустемом Умеровым.

Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") не смог отправиться в Киев из-за болезни. Латвию на встрече представляет государственный секретарь ведомства Андрис Пельш.

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