На неформальном саммите Европейского Союза в Гранаде в пятницу, 6 октября, лидеры стран ЕС обсудили его будущее. Встреча положила начало большой и сложной дискуссии о стратегии расширения Евросоюза. И речь шла не только о том, что должны выполнить страны-кандидаты, среди которых Украина, Молдова и Грузия, для вступления в Евросоюз, но и как должен подготовиться к расширению он сам.

Например, какие реформы должен провести, какие новые законы принять, как будет финансироваться это расширение. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что ЕС придется отказаться от принципа единогласия во внешней и налоговой политике и в дальнейшем решать все большинством голосов. Он также предлагает определиться с будущим размером Еврокомиссии и распределением мест в Европарламенте, а не "просто расширять Еврокомиссию и изобретать новые министерства".

Евросоюз - "не закрытый клуб"

Пока что речь идет о том, что следующее расширение должно произойти в 2030 году. Некоторые лидеры, например премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, считают, что это поздно. "Со своей стороны мы должны быть готовы до 2030 года. Нам нужно ускориться. Прошло много лет с тех пор, как мы в последний раз приняли в ЕС новую страну", - говорит она. По мнению Каллас, маленькие страны, такие как Черногория, Евросоюзу удастся внедрить почти незаметно для себя, в то время как крупные потребуют большой работы. Поэтому ее предложение заключается в том, чтобы начать с приема небольших стран и продемонстрировать, что ЕС - "не закрытый клуб". Последний этап расширения прошел в Евросоюзе десять лет назад, когда в него приняли Хорватию.

Однако вступление в ЕС основывается не на размере, а исключительно на заслугах, подчеркнул председатель Европейского совета Шарль Мишель. А сроки - это стимул к тому, чтобы вовремя выполнить необходимые условия, считает он: "Правильно будет установить дату, к которой каждый должен выполнить свои обязательства". При этом обязательства должны выполнить не только кандидаты, но и Евросоюз, указал он.

По мнению Мишеля, чтобы подготовиться к расширению, ЕС важно ответить на три вопроса: "что мы хотим делать вместе, то есть каковы наши приоритеты и общая политика?", "как мы будем платить за расширение? - сложный вопрос, когда речь идет о деньгах, это всегда трудно" и "как мы будем принимать совместные решения?". Нынешний саммит он назвал отправной точкой для этого, а в качестве срока для выработки ответов назвал лето 2024 года.

Цель ЕС - укрепление обороноспособности

Что касается приоритетов и общей политики, то на фоне войны России против Украины лидеры в Гранаде решили "укреплять оборонную готовность и инвестировать в оборонный потенциал, развивая технологическую и промышленную базу" Евросоюза. "Мы также сосредоточимся на военной мобильности, стойкости в космосе и противодействии кибернетическим и гибридным угрозам, а также иностранным информационным манипуляциям на территории всего Евросоюза", - сказано в заключительной декларации саммита. В ближайшие недели Еврокомиссия представит стратегию развития оборонной промышленности, пообещала на саммите ее глава Урсула фон дер Ляйен.

Также было решено развивать единый рынок ЕС, обеспечить доступ граждан к недорогой энергии, повысить энергетический суверенитет Евросоюза и снизить зависимость от внешних акторов в других ключевых областях. При этом расширение ЕС - это геостратегическая инвестиция в мир и безопасность, убеждены его члены.

Расширение поддерживают все

Для Европы расширение - это прекрасно, говорит премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, в первую очередь для укрепления ценностей, на которых основан Евросоюз: "Оно помогает закрепить демократию, гарантировать права человека и способствует росту европейской экономики. Поэтому я приветствую расширение ЕС, не только за счет Украины, но и балканских стран".

В совместном заявлении прием новых государств в Евросоюз назвали "движущей силой для улучшения экономических и социальных условий жизни европейских граждан и сокращения неравенства между странами".

"Окно возможностей быстро закроется"

"Когда те страны, которые мы сейчас поддерживаем финансово, войдут в ЕС, произойдет конвергенция, и благосостояние этих стран повысится, поэтому им уже не будет нужна такая большая поддержка", - говорит Кайя Каллас. Она назвала Эстонию положительным примером того, как благодаря членству в Евросоюзе выросло благосостояние страны и ее жителей: при вступлении в ЕС в 2004 году ВВП Эстонии составлял 48% от среднего ВВП по странам Евросоюза, а сейчас он достиг 80%.

"Нам пришлось провести много очень трудных реформ, потребовалась большая воля общества, чтобы выдержать это, но мы это сделали, и никаких скидок в этом отношении ни для кого не предвидится", - предупреждает премьер. Исходя из своего опыта она указала, что окно возможностей, "когда общество готово терпеть боль от этих реформ", быстро закрывается. "И если мы им не воспользуемся, если эти страны не избавятся от коррупции, то может быть трудно", - считает она. Так что будущие члены ЕС должны активизировать свои усилия по проведению реформ, в частности, в области верховенства права, в соответствии с принципом вступления в ЕС, резюмировали его лидеры в Гранаде.

Орбан не уверен в целесообразности евроинтеграции Украины

Еще более скептически высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. С одной стороны, он объявил себя большим сторонником присоединения Грузии к ЕС, при том, что промежуточная оценка ее прогресса на пути в Евросоюз была ниже, чем у Молдовы и Украины по многим принципиально важным критериям. С другой стороны, он усомнился в целесообразности евроинтеграции Украины. "Мы должны знать, почему ЕС выгодно интегрировать Украину и каковы последствия этого для сельского хозяйства, для безопасности, для фондов консолидации. В результате вступления Украины сельское хозяйство полностью изменится, готовы ли мы к этому?" - спросил он журналистов.

Орбан указал на то, что Евросоюз никогда не проводил расширение со страной, находящейся в состоянии войны, в связи с чем у него возникает "много сомнений". "Мы не знаем, где находятся фактические границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Столько вопросов, мы должны это серьезно обсудить, а потом уже принимать решение", - заявил венгерский премьер.

За прием Украины - широкое большинство

В свою очередь ирландский премьер Варадкар заявил, что "очень поддерживает Украину и Молдову" на их пути в ЕС, а его страна будет способствовать началу переговоров об их вступлении в декабре - при условии положительной оценки Еврокомиссии. Ее председательница Урсула фон дер Ляйен пообещала в Гранаде, что доклад о готовности кандидатов к вступлению будет представлен к началу ноября для обсуждения на Совете ЕС в декабре.

На той же пресс-конференции и.о. премьер-министра председательствующей в Совете ЕС Испании Педро Санчес и глава Европейского совета Шарль Мишель с энтузиазмом высказались о приеме в ЕС новых членов, особенно из стран Западных Балкан. По словам Санчеса, вступление Украины сейчас поддерживает "значительное большинство".

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