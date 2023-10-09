Евросоюз укрепляет свою обороноспособность и сотрудничество в области закупок вооружений. Теперь страны ЕС могут объединяться в консорциумы и получать компенсацию расходов на вооружения из бюджета ЕС.

Совет Европейского Союза в понедельник, 9 октября, принял закон для укрепления европейской оборонной промышленности посредством общих закупок. Он призван стимулировать сотрудничество между странами ЕС в области приобретения вооружений и предусматривает частичное возмещение расходов на эти цели из бюджета Евросоюза. Условием для такого возмещения является участие в закупках консорциумов из не менее чем трех стран ЕС. На эти цели отводится общий бюджет в 300 млн евро.

Оборонная промышленность Евросоюза должна выиграть от этой меры, убеждены в Совете ЕС, поскольку не менее 65% компонентов конечной продукции должны быть произведены в Евросоюзе или его стране-партнере. Это должно способствовать повышению конкурентоспособности и эффективности европейской технологической и промышленной базы в оборонной сфере, включая малые и средние компании.

Поводом стало вторжение РФ в Украину

На неформальном саммите Евросоюза в Версале 11 марта 2022 года лидеры стран ЕС обязались укреплять его оборонный потенциал, поскольку война России против Украины выявила пробелы и дефициты в военных запасах ЕС, снижение промышленного производства и недостаточно активное сотрудничество в этой сфере между странами. Лидеры Евросоюза решили, что государства-члены должны существенно увеличить расходы на оборону, инвестировать в совместные проекты и закупки вооружений, стимулировать инновации и развивать оборонную промышленность ЕС.

Новые правила вступят в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.

Военное сотрудничество пока исключение

Пока оборонное сотрудничество остается в ЕС скорее исключением, чем правилом. Государства-члены в основном реализуют свои планы на национальном уровне и лишь 18% всех инвестиций в оборонные программы осуществляются в сотрудничестве с другими странами Евросоюза.

В основном кооперируются соседние государства, а широкие европейские подходы к обороне непопулярны. Это связывают, например, с различиями в законодательствах, бюджетными ограничениями, нехваткой экспертов. Чтобы решить эту проблему, оборонные инициативы ЕС должны быть включены в планы национальной обороны, рекомендуют эксперты.

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