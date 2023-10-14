Страны Евросоюза в пятницу, 13 октября, не смогли договориться о 10-летнем продлении срока использования гербицида глифосата — химиката, который используют для борьбы с сорняками. Действующее разрешение на применение глифосата было продлено в 2017 году, а затем еще на один год в декабре 2022-го. Этот гербицид — один из самых распространенных в мире, однако ряд исследователей утверждают, что он может быть канцерогеном.

В ходе голосования в Еврокомиссии для продления срока действия гербицида было необходимо заручиться так называемым квалифицированным большинством. "За" должны были проголосовать 15 из 27 государств, представляющих не менее 65 процентов населения ЕС. В итоге ряд стран, например, Австрия и Люксембург, проголосовали против, а некоторые, в том числе Франция, Бельгия, Нидерланды и Германия воздержались.

Вопрос об использовании гербицида будет повторно обсуждаться Еврокомиссией в ноябре. Если представители стран не смогут договориться, Еврокомиссия будет вправе принять решение самостоятельно, отмечает AFP.

Споры о вреде глифосата

У экспертов нет единого мнения о возможном вредных свойствах глифосата. Агентство по охране окружающей среды США (EPA), а также регулирующие органы в ЕС и Германии не признали, что это вещество может вызвать развитие рака. Международное агентство по изучению рака (IARC), входящее в состав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2015 году заявило, что глифосат может являться канцерогенным.

Гербицид с содержанием глифосата производила американская компания Monsanto под маркой Roundup. В 2000 году патент на него стал общедоступным, и теперь химикат производится большим количеством компаний. Monsanto с июня 2018 года принадлежит немецкому концерну Bayer. Компания неоднократно проигрывала иски от людей, утверждающих, что они пострадали от химиката.

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