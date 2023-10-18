На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке мнения латвийских и европейских экспертов сходятся в том, что риски террористической угрозы в странах Евросоюза вновь повышаются. Однако сейчас государства “многому научились“ — они способны координировать действия, перехватывать переговоры террористов и пресекать их атаки. Об этом, в частности, в интервью Латвийскому телевидению заявили генеральный секретарь Латвийской трансатлантической организации (ЛТАО) Сигита Струберга и исследователь внешней политики Мартиньш Хиршс.

По прогнозам Струберги, в Европе не ожидается резкого роста террористической угрозы, однако все еще возможны какие-то действия, осуществляемые террористами-одиночками.

"Думаю, что и международное сотрудничество, и мероприятия национального уровня, которые были реализованы и продолжаются, позволяют надеяться, что мы не переживем снова такую же волну, как в свое время", - сказала Струберга.

В свою очередь Хиршс указал на существенную разницу - ресурсы террористических группировок, которые были, например, в руках группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

"Это были сильные организации с огромными бюджетами, которые экспортировали пропаганду в том числе на Запад", - отметил исследователь.

В свою очередь, ХАМАС, осуществивший в октябре масштабное нападение на Израиль, смог, по словам специалистов, “расковырять старые раны мусульманского общества”, однако у группировки ограничены способности мобилизовать общество, так как она не производит пропаганду в таких масштабах, как ИГИЛ.

"С одной стороны, мы действительно не видим силы ИГИЛ. Но, с другой стороны, надо помнить: в Европе они появлялись одинокими волками, что все-таки может повториться. И нам неизвестно, сколько затаившихся террористов с тех пор попало в Европу", - сказала Струберга.

Вместе с тем руководитель ЛТАО обратила внимание на чрезмерное доверие к современным технологиям, которое оказалось провальным для Израиля.

Тем временем бельгийский эксперт по терроризму Клод Монике, комментируя недавний теракт в Брюсселе, высказал более тревожные прогнозы.

“Я думаю, что нас ждет волна терроризма по всему миру. Она может быть в Европе, она уже в Европе. Сегодня это во Франции и Бельгии, завтра это может быть в Соединенных Штатах, где угодно. Последует террористический шок, спровоцированный тем, что происходит на Ближнем Востоке. События в Израиле и Газе дадут новую мотивацию, новый стимул, который позволит джихаду возродиться и усилиться. Мы должны понимать, что основная проблема - это радикальный ислам и то, что стоит за ним, а терроризм - это всего лишь оружие. Его достают, когда есть предлог, чтобы его использовать", — цитирует Монике Euronews.

Клод Монике также добавил, что риск крупных скоординированных терактов в странах Евросоюза невелик, поскольку для этого не осталось групп заговорщиков, а спецслужба научились перехватывать из разговоры. Но становятся о более вероятны нападения со стороны отдельных лиц, у которых есть для этого оружие.

Эксперт по терроризму выразил мнение, что правительства стран Евросоюза должны улучшить сбор и разведывательной информации и лучше ею обмениваться.

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