Откуда в Латвию прибыли Дед Мороз и Рождественский дедушка (Ziemassvētku vecītis)? Сколько им лет от роду? Кто входит в их свиту? Что и кому из них говорят под елкой? Чем отличаются хороводы, песенки, реквизит и магия? И вообще, верит ли еще кто-то в чудеса в современном материальном мире? Портал Delfi изучил традиции латышских и русскоязычных хороводов под елочкой и попытался вычислить сходства и отличия главных новогодних персонажей Латвии.

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