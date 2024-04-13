По информации литовской полиции, вечером 12 апреля на 16-м км трассы А-10 (Паневежис-Пасвалис-Рига) столкнулись грузовые автомобили Renault Magnum с полуприцепом, которым управлял мужчина (1995 года рождения), и Scania с полуприцепом, управляемым мужчиной 1972 г.р. В результате аварии погиб 29-летний водитель.
Как отмечают очевидцы, перед колонной автомобилей на дорогу выскочил олень. Водитель первой фуры резко нажал на тормоз, чтобы избежать столкновения, в результате чего в него на высокой скорости врезался ехавший в том же направлении второй грузовой автомобиль.
Обстоятельства дорожного инцидента расследуются.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit