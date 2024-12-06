Александр Лукашенко попросил Владимира Путина разместить в Беларуси "Орешник". В Латвии педиатр-антиваксер лишился врачебных сертификатов, экс-главред пропагандистского "Sputnik Латвия" получил 2 года тюрьмы, а Сейм договорился о госбюджете-2025. А мы сегодня поговорим о колонке Эдгара Ринкевича. Он рассказал в The Economist, как помочь Украине победить Россию.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

В декабре каждого года влиятельный журнал The Economist издает специальный выпуск The World Ahead, посвященный политическим и экономическим прогнозам на следующий год. Помимо редакционных статей в ней всегда есть несколько текстов-мнений, и получить приглашение стать автором такого текста – честь для любого мирового политика. В номере The World Ahead 2025 главным приглашенным спикером в разделе "Европа" впервые стал президент Латвии Эдгар Ринкевич. Его авторская статья называется: "Если Европа хочет мира, она должна иметь план для войны".

Почему это важно?

В своем тексте Ринкевич настаивает, что Европа должна помогать Украине бороться за победу до конца. Он осуждает любые попытки переговоров о прекращении войны "за спиной Украины" и призывает страны в 2025 году активно сдерживать агрессию России, в том числе ее усилия по восстановлению военной мощи. "Россия является и останется самой прямой и долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности", - пишет президент Латвии.

По мнению Ринкевича, европейское общество не может позволить себе испытывать усталость или нейтралитет в отношении российско-украинского конфликта. "Европа может достичь долгосрочного мира, только если она будет готова к войне!" - обращается латвийским лидер к читателям международного журнала, среди которых традиционно преобладают политики, крупные бизнесмены и евробюрократы.

Редакционная статья The Economist, посвященная российско-украинской войне, написана в менее категоричном стиле. Ее автор, опытный журналист и редактор отдела Европы Кристофер Локвуд напоминает, что к 24 февраля 2025-го война будет длится три года, и конфликт уже привел к сотням тысячам погибших и раненых. "Миллионы украинцев стали вынужденными переселенцами, а экономика страны опустошена. Страна сталкивается с демографической бомбой замедленного действия после бегства стольких женщин и детей", - говорится в статье.

Прогноз от The Economist: 2025-й станет годом остановки военных действий. Ресурсы обеих сторон близки к истощению, и сторонники каждой из них предпочли бы, чтобы конфликт прекратился. В Вашингтоне это станет приоритетом для новой администрации Дональда Трампа.

В начале 2024 года борьба в Конгрессе США привела к тому, что на несколько месяцев американское финансирование Украины прекратилось, поскольку существующий пакет расходов был исчерпан, а новый не был одобрен.

В 2025 году новый пакет в размере 61 млрд долларов будет исчерпан, да и новая администрация, вероятно, заморозит его еще ранее. "Деньги — не единственная проблема. У Америки заканчивается военная техника для отправки на Украину, и ей нужно помнить о других партнерах, особенно Израиле и Тайване", - напоминает The Economist.

Что будет дальше?

Эдгар Ринкевич в своей статье призывает страны НАТО срочно увеличить объем расходов на безопасность. "Дни, когда инвестиции в оборону в размере 2% ВВП были достаточными, остались позади. Сегодняшним необходимым курсом действий является переход от уровня 2,5% к 3% ВВП!" - отмечает Ринкевич.

Его второй месседж – бороться до победы Украины, увеличивая индивидуальную и коллективную поддержку Киева. "Риск эскалации заключается в том, что мы делаем недостаточно, а не в том, что делаем слишком много. Слабость и страх служат лишь приглашением к дальнейшей российской агрессии", - пишет Ринкевич.

Редакция The Economist описывает другой сценарий: Украине придется смириться с потерей части своей территории. 7% земель, которые Россия захватила до полномасштабной войны в 2014-2022 годах (Крым и восточный Донбасс), уже не вернуть. Любое урегулирование, вероятно, также будет включать в себя удержание Россией части или большей части еще 11% территорий, которые она оккупировала после вторжения 2022 года.

Взамен Украина должна иметь надежные гарантии безопасности, идеальным из которых является полное членство в НАТО. "Это, вероятно, стало бы приемлемым решением в Киеве, хотя Украине будет больно его проглотить", - признает редакция авторитетного журнала. И тут же добавляет: с возвращением Трампа к власти Украина, по всей вероятности, не присоединится к НАТО в течение многих лет, если вообще присоединится; но она все равно может получить какую-то форму гарантий безопасности.

Добавим, что на этой неделе Bloomberg со ссылкой на неофициальные источники в НАТО написал , что стратегия альянса по вопросу Украины изменилась: страны-члены альянса больше не пытаются обеспечить победу Киева в войне. Новая задача - обеспечить Украине выгодные позиции на мирных переговорах и помочь сдерживать российское наступление. Одним из вариантов - создание демилитаризованной зоны, которую будут контролировать европейские военнослужащие.

А что еще случилось?

С 7 декабря в Риге закроют для автомобилей путепровод на улице Алтонавас. Он находится в очень плохом состоянии - его снесут и построят заново.

"Орешник", которым Путин пугает Запад, может оказаться вблизи стран Балтии. Беларуский диктатор Лукашенко попросил кремлевского коллегу разместить эти ракетные системы на территории РБ.

Кришьянис Кариньш ушел из правления партии "Единство". Причина - он не поддерживает политику партии по поводу бюджета.

Экс-главреда прокремлевского "Sputnik Латвия" Валентина Роженцова приговорили к 2 годам тюрьмы по статье о нарушении санкций ЕС.

За очернение Детской больницы антиваксера Медниса лишили сертификатов педиатра и гомеопата.

Сейм принял госбюджет-2025 и даже согласился с поправками от всех оппозиционных партий.

Что еще почитать?

Как сдают - и пересдают по 20 (!) раз - экзамены по госязыку

Почему все-таки упал самолет DHL в Вильнюсе, версия опытного пилота

Чем плох телеграм-канал посольства США на русском?

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !