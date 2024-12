Александр Лукашенко попросил Владимира Путина разместить в Беларуси "Орешник". В Латвии педиатр-антиваксер лишился врачебных сертификатов, экс-главред пропагандистского "Sputnik Латвия" получил 2 года тюрьмы, а Сейм договорился о госбюджете-2025. А мы сегодня поговорим о колонке Эдгара Ринкевича. Он рассказал в The Economist, как помочь Украине победить Россию.

В декабре каждого года влиятельный журнал The Economist издает специальный выпуск The World Ahead, посвященный политическим и экономическим прогнозам на следующий год. Помимо редакционных статей в ней всегда есть несколько текстов-мнений, и получить приглашение стать автором такого текста – честь для любого мирового политика. В номере The World Ahead 2025 главным приглашенным спикером в разделе "Европа" впервые стал президент Латвии Эдгар Ринкевич. Его авторская статья называется: "Если Европа хочет мира, она должна иметь план для войны".