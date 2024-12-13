Банк Латвии вновь снизил прогноз развития экономики страны. Рига временно приостановила сотрудничество с Тбилиси. Следственная комиссия Сейма нашла на кого возложить политическую ответственность за ситуацию с Rail Baltica. А в Молдове введено чрезвычайное положение - страна рискует остаться без российского газа. Об этом подробнее.

Что случилось?

Парламент Молдовы принял решение ввести в стране на два месяца чрезвычайное положение из-за ситуации в энергетической сфере. Формальная причина: решение Украины с нового года прекратить транзит российского газа, который продолжался, несмотря на войну. Энергетический кризис в стране угрожает превратиться в экономический и геополитический: веерные отключения электричества, непосильные цены на отопление и рост безработицы, которые уже наблюдают в Молдове, из-за останавливающихся предприятий может еще больше оттолкнуть местное население от европейского курса, которому пытается следовать действующее правительство. А рост цен на газ в регионе может повлиять и на латвийцев.

Почему это важно?

Российский газ поступает в неконтролируемое Кишиневом Приднестровье на Кучурганскую тепловую электростанцию. А вот она важна для поддержания электробаланса всего региона. Проевропейское правительство Молдовы считает, что в возникновении проблемы виновата Россия , которая не может договориться о продолжении поставок напрямую в Приднестровье. Поставки российского газа на контролируемые Кишиневым территории, однако, затруднены из-за нерешенного финансового спора между Газпромом и молдавским газовиками.

Прекращение транзита российского газа через Украину вполне вписывается в тренд на эскалацию ситуации накануне возвращения в Белый Дом в качестве президента республиканца Дональда Трампа. На фоне продвижения российских войск в самых разных частях фронта и тяжелого положения украинской армии, способность Украины и далее сопротивляться агрессии становится все более ограниченной. Киев пытается побудить европейских союзников к более решительным действиям, разрывая остающуюся "энергетическую пуповину" между Россией и Евросоюзом. Однако наряду с этим пострадает также Молдова.

Молдова, как и Украина, имеет статус кандидата в Евросоюз, причем, при очень слабой поддержке общества (на референдуме в конце октября за вступление в ЕС высказались чуть больше половины граждан страны). Одна из причин евроскепсиса молдован – падение уровня жизни и проблемы с энергоснабжением. С начала октября поставки российского газа сократились по меньшей мере наполовину. Это сказалось на работе энергогенерирующего предприятия в Приднестровье, которое обеспечивало 70% электроэнергии в Молдове (больше не обеспечивает). Остальные 30% в страну поступали из Украины, где инфраструктура разрушена войной. В ноябре в Кишиневе, например, произошел полный блэкаут, совпавший с российским обстрелом Украины . Неспособность правительства Молдовы стабилизировать ситуацию играет на руку оппозиции: в Кишиневе регулярно проходят протесты, организованные партией местного олигарха Илана Шора. Их участники активно критикуют и Европу.

Запад пытается финансово поддерживать Молдову: в конце ноября Франция объявила о выделении Кишиневу 100 млн евро, еще 32 млн евро на борьбу с энергокризисом обещает дать Германия, на уровне ЕС вводятся льготные условия для молдавского бизнеса и сельского хозяйств и др. Однако этого может оказаться недостаточно. С начала ноября Молдова почти полностью перешла на электроэнергию из Румынии, но ежемесячные счета выросли в два с половиной раза по сравнению с июнем. По оценкам молдавского экономиста Сергея Унгуряну, при инфляции в 32% оплатить платежи без особых усилий могут менее 1% населения Молдовы.

Из-за прерывания транзита ситуация в ряде стран Центральной и Восточной Европе тоже может осложниться, хотя у них больше возможностей для использования газа из альтернативных источников или того же российского газа, поставляемого в Европу иными способами. После взрывов на "Северных потоках" и прекращения транзита через Польшу, трубопроводный российский газ продолжал поступать на европейский рынок не только через Турцию, но и через территорию воюющей Украины, которая продолжала получать немалую плату за его транзит. Не остановило транзит даже занятие украинскими войсками части Курской области России с городком Суджа, где находится важнейшая газораспределительная станция, через которую идет экспортный газ через Украину на запад.

В Латвии внимательно наблюдают за ситуацией: цены на природный газ зависят от геополитических условий. "Мы не прогнозировали, что цена на бирже достигнет 45-46 евро за мегаватт-час," - заявил сегодня глава правления AS Latvijas gāze Айгарс Калвитис. По его словам, изначально ожидалось, что этой зимой цена газа на бирже будет ниже 40 евро за мегаватт-час.

Добавим: энергетический кризис в Молдове разворачивается на фоне продолжающихся протестов в Грузии, власти которых недавно взяли демонстративную паузу в дальнейшей евроинтеграции. Несмотря на войну с Россией в 2008 году и отсутствие между соседями дипотношений, экономическая зависимость Грузии от России в последнее время увеличивается , в том числе в энергетической сфере. За первые три квартала этого года Грузия закупила у России рекордный за последние 15 лет объем газа, а сама Россия является для Грузии вторым по значимости торговым партнером (после Турции). Это лишний раз доказывает, что экономическое давление Кремля может приносить свои плоды в долгосрочной перспективе.

Что будет дальше?

Отказ от транзита означает, что ряд стран окажутся в сложном положении, в особенности, Молдова под руководством всегда поддерживающей Украину Майи Санду. Тем не менее молдавские мазутные и гидроэлектростанции могут хотя бы частично возместить падение в производстве электроэнергии из газа.

Вероятность полного перекрытия транзита ныне оценивается как никогда большая. Например, австрийская компания OMV, которая десятилетиями закупала советский/российский газ, недавно не побоялась вступить в юридическую схватку с Газпромом, что ожидаемо привело к остановке прямых поставок голубого топлива уже в ноябре. На днях австрийцы и вовсе досрочно расторгли контракт на поставку газа. На фоне тревожных ожиданий цена на газа в ЕС заметно выросла , чему способствовала и установившаяся в Западной Европе холодная погода.

В Киеве явно надеются, что эти энергетические новшества заставят европейцев более решительно поддерживать Украину в борьбе с Россией, даже несмотря на возможное сокращение поддержки американцами из-за позиции Д. Трампа. Тем не менее, следует учитывать, что Европа так и не смогла полностью отказаться от российского газа, что накладывает на Брюссель определенные ограничения. Другим немаловажным обстоятельством является то, что США недавно ввели санкции против Газпромбанка, через которой осуществлялась оплата за поставки и транзит российского газа. Все это в любом случае заметно осложнит импорт российских энергоресурсов в ЕС.

Что еще случилось?

Парламентская комиссия нашла виновных в проблемах с Rail Baltica. Это в том числе экс-премьер Кришьянис Кариньш и нынешний глава минсообщения Каспарс Бришкенс.

Люди, пострадавшие из-за неприсланных писем Latvija.gov.lv, получат компенсацию.

Экономика Латвии развивается хуже, чем ожидалось. Банк Латвии снизил прогноз по росту ВВП до 0,1%.

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