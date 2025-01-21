Где ждать новых скоростных трасс? План строительства четырехполосных шоссе по всей Латвии "не соответствует реальности"

Амбициозный план строительства четырехполосных скоростных автодорог по всей Латвии, разработанный при бывшем министре сообщения Талисе Линкайтсе, "никак не соответствует реальности", заявил парламентский секретарь Министерства сообщения Гиртс Дубкевичс в программе Kāpēc на Delfi TV. Министерство планирует к апрелю разработать более реалистичный план строительства многополосных дорог, сконцентрировавшись на объездных дорогах литовского и эстонского направления, где такие дороги необходимы из-за интенсивности движения.

В 2020 году тогдашний министр Линкайтс анонсировал план создания к 2040 году "костяка скоростных дорог" между крупнейшими городами Латвии. Позже сообщалось, что строительство таких автомагистралей может обойтись примерно в три миллиарда евро. Они связали бы Ригу с Вентспилсом, Лиепаей, Елгавой, Бауской, Екабпилсом и Даугавпилсом, Резекне, Цесисом, Смилтене и Айнажи. На этих дорогах должно быть две отдельные проезжие части с двумя полосами в каждом направлении, а максимально разрешенная скорость составила бы 130 километров в час.

Теперь Дубкевичс заявил в программе, что этот план невыполним, поэтому министерство его пересматривает, чтобы привести в соответствие с доступным финансированием.

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