Проиграть могут все. Американский историк: чем война в Украине похожа на Первую мировую
Fоtо: EPA/Scanpix/LETA

Российско-украинский конфликт часто сравнивают с Первой мировой войной, прежде всего из-за его откровенно хищнического колониального характера и реваншистских идеях российского режима. Много говорят о тупике на фронте и колоссальных потерях, которые несут Россия и Украина. Ситуацию внутри России сравнивают с тем, что было до революции 1917 года, ожидая ее распада и "деколонизации". О параллелях и расхождениях между двумя конфликтами Delfi рассказал американский историк Джошуа Сэнборн, специалист по России, профессор американского колледжа Лафайет и автор книги "Великая война и деколонизация Российской империи".

- Это, безусловно, империалистическая война. Уже через неделю-две после её начала Россия фактически уже проиграла. Даже если бы русские, скажем, взяли Киев, арестовали или казнили Зеленского, установили оккупационный режим, они всё равно столкнулись бы с десятилетиями, а возможно, и поколениями партизанской войны в стране.

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