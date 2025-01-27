Проиграть могут все. Американский историк: чем война в Украине похожа на Первую мировую

Российско-украинский конфликт часто сравнивают с Первой мировой войной, прежде всего из-за его откровенно хищнического колониального характера и реваншистских идеях российского режима. Много говорят о тупике на фронте и колоссальных потерях, которые несут Россия и Украина. Ситуацию внутри России сравнивают с тем, что было до революции 1917 года, ожидая ее распада и "деколонизации". О параллелях и расхождениях между двумя конфликтами Delfi рассказал американский историк Джошуа Сэнборн, специалист по России, профессор американского колледжа Лафайет и автор книги "Великая война и деколонизация Российской империи".