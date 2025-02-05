Проверьте у себя дома! 13 опасных для жизни и здоровья товаров, которые продавали магазины Латвии

За 2024 год в Латвии выявили 13 товаров, которые попадали на полки магазинов и онлайн продаж страны. Они несут разной степени риски для жизни и здоровья потребителей, сообщает европейская система быстрого обмена информацией об опасных товарах RAPEX. Портал Delfi публикует список и описание этих товаров.
Неизменный уже много лет лидер списка опасных товаров - детские слаймы. Как отмечают специалисты, в них содержится бор. Этот природный элемент обнаруживается в небольших количествах в различных потребительских товарах, что безопасно. Но чрезмерное присутствие бора может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья, особенно у маленьких детей, чей организм еще развивается и может быть более уязвимым.
Передозировка бора может не только вызвать раздражение кожи и респираторные проблемы. Его попадание в организм может стать причиной более серьезные проблемы со здоровьем...
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