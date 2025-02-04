Надо ли Евросоюзу бояться Трампа? Канада и Мексика отделались легким испугом
Fоtо: SIPA/Scanpix/LETA

Поздно вечером в понедельник, 3 февраля, громко разрекламированное наступление президента США Дональда Трампа на ближайших соседей Америки завершилось ничем. Введение 25-процентных пошлин на мексиканские и канадские товары было отложено на месяц. Мексика добилась начала переговоров и отсрочки, фактически без экономических уступок. Канаде не пришлось ничего делать - Трампу понравился ее план по усилению охраны границы, объявленный в декабре прошлого года. Договориться с Китаем Трампу будет сложнее. Теперь он грозит пошлинами Евросоюзу. Европейским политикам стоит подумать, так ли серьезны его угрозы.

Вскоре стало известно, что отсрочку получила и Канада. Ей даже не пришлось обещать Трампу что-то новое. Канадское правительство лишь подтвердило, что намерено осуществлять свой план по укреплению границы, объявленный еще в середине декабря - до того, как Трамп объявил о введени 25-процентных пошлин на все канадские и мексиканские товары.

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