Надо ли Евросоюзу бояться Трампа? Канада и Мексика отделались легким испугом

Поздно вечером в понедельник, 3 февраля, громко разрекламированное наступление президента США Дональда Трампа на ближайших соседей Америки завершилось ничем. Введение 25-процентных пошлин на мексиканские и канадские товары было отложено на месяц. Мексика добилась начала переговоров и отсрочки, фактически без экономических уступок. Канаде не пришлось ничего делать - Трампу понравился ее план по усилению охраны границы, объявленный в декабре прошлого года. Договориться с Китаем Трампу будет сложнее. Теперь он грозит пошлинами Евросоюзу. Европейским политикам стоит подумать, так ли серьезны его угрозы.
Вскоре стало известно, что отсрочку получила и Канада. Ей даже не пришлось обещать Трампу что-то новое. Канадское правительство лишь подтвердило, что намерено осуществлять свой план по укреплению границы, объявленный еще в середине декабря - до того, как Трамп объявил о введени 25-процентных пошлин на все канадские и мексиканские товары.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv