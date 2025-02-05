Низшая категория - для гражданских, высшая - для госслужащих. Строить убежища мешают амбиции и отсутствие закона

С начала полномасштабного вторжения России в Украину очевидной стала проблема, о которой пока так безуспешно говорят в Латвии, — необходимость бомбоубежищ. На сегодня установлены места, пригодные для спасения человеческих жизней, но строительные нормативы и поправки к законам об обязательном строительстве убежищ в новых проектах все ждут своей очереди. По мнению девелоперов, ответственные министерства сами не поняли, от каких угроз они хотят защитить людей. Призывают не преувеличивать с требованиями, чтобы не сделать недвижимость недоступно дорогой.

МВД обследовало по всей стране 4710 государственных и муниципальных объектов. Министр Рихардс Козловскис отрапортовал: площади убежищ в густонаселенных районах достаточны для размещения примерно полумиллиона человек.

Территориальное покрытие тоже хорошее, считает глава МВД. В Риге из 552 возможных убежищ 377 признаны соответствующими требованиям безопасности, и там от снарядов и, например, дронов могут укрыться около 200 тысяч человек, или треть населения столицы. Именно эти помещения станут основой системы убежищ и со временем будут дополняться новыми.

Что мешает претворению планов в жизнь?

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