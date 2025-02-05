"Очная работа – это норма". Ринкевич и Силиня ответили "хору нытиков"

Премьер-министр Эвика Силиня согласна с заявлением президента Эдгара Ринкевича о том, что работники государственного управления должны работать очно. Некоторые исключения она допускает для семей с детьми. Ринкевич, со своей стороны, ответил "хору нытиков", которые вступились за удаленную работу после его вчерашних высказываний.
"Норма в том, чтобы работать. Находиться на рабочем месте", - заявила премьер, добавив, что ее призыв относится к учреждениям госуправления.
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