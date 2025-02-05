Отключение от БРЭЛЛ - как тест на доверие к государству. Главное в среду, 5 февраля

Рижская дума планирует запретить азартные игры почти на всей территории столицы. Более 20 тысяч латвийцев обращались в посольство РФ с вопросами о переезде в Россию. Президент Эдгар Ринкевич уклончиво ответил на вопрос о том, грозил ли он депутатам роспуском Сейма. Однако на первый план в инфокартине не только дня, но и всей недели выдвигается грядущее в выходные отключение стран Балтии от БРЭЛЛ: об этом говорят и политики, и простые люди в соцсетях. Об этом - подробнее.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

8 и 9 февраля страны Балтии отключатся от энергосистемы БРЭЛЛ (так называется энергетическое кольцо, объединяющее их с Беларусью и Россией) и присоединятся к единой сети Европейского союза. Необходимость обеспечивать свою энергетическую независимость после вторжения России в Украину - задача, связанная с национальной безопасностью стран Балтии.

Еще в конце января министры энергетики стран Балтии заявили, что к историческому событию все готово - и потребители электроэнергии скорее всего даже не заметят, что оно произошло. Никаких провокаций со стороны России на тот момент зафиксировано не было.

Но по мере приближения исторического события атмосфера по понятным причинам нагнетается. Первые лица Латвии уверяют , что страны Балтии готовы к отключению от БРЭЛЛ, есть сценарии реагирования на внештатные ситуации, все ответственные службы в Латвии, в том числе, Национальные Вооруженные силы и "Земессардзе", работают в усиленном режиме. Страны Балтии договариваются о том, как помогать друг другу, если вдруг кому-то будет не хватать электричества. Но все же и президент Эдгар Ринкевич, и премьер Эвика Силиня признают: полностью исключить риски и провокации невозможно.

Почему это важно?

Во-первых, потому что современный человек, оказавшись без электричества, становится беспомощным: нельзя расплатиться карточкой за покупку, скоро разрядится мобильный телефон и ноутбук, да попросту нет освещения ни в доме, ни на улице. У страха глаза велики: панические настроения легко передаются по соцсетям, даже если для них нет никаких веских оснований. Эта паника - база для осознанных кампаний дезинформации.

С подробной инструкцией, как подготовиться к ближайшим выходным - нужно ли отключать приборы от сети и как вести себя, если вдруг на короткий срок пропадет электричество - можно ознакомиться здесь.

Во-вторых, отключение стран Балтии от БРЭЛЛ действительно событие историческое. Но энергонезависимость стоит денег. Пока известно, что с 1 июля цена электроэнергии в Латвии вырастет на 5% - это запланированное повышение связано именно с отключением энергетических систем стран Балтии от российской сети и переходом на независимую работу. На стоимость электричества влияют и повреждения кабелей в Балтийском море, которые рассматривают как проявления гибридных атак России. Так технические повреждения кабеля Estlink2 привело к скачку цены на электричество. Это может отразиться и на биржевых ценах на электроэнергию в долгосрочной перспективе.

Что дальше?

Соседняя Эстония рассматривает три варианта развития событий в выходные - в какой-то степени эти сценарии можно применить и к Латвии:

Все проходит гладко - и потребители электричества даже не замечают, что произошло отключение - этот вариант рассматривается как самый вероятный;

Обнаруживается некая техническая неисправность или же происходит вмешательство извне: в этом случае возможны некие ограничения потребления электроэнергии, но вероятность этого сценария оценивается как невысокая;

Происходит комбинированная атака (и физическая, и кибератака) на несколько объектов инфраструктуры Балтии - на срок до трех суток пропадает электричество: вероятность этого сценария оценивается как минимальная.

Государству важно продемонстрировать жителям, что на него можно положиться. Это касается и самой способности качественно реализовать столь масштабное мероприятие как отключение от энергосистемы, и возможности быстро устранить неполадки, и информирования общества. Ведь до сих пор ест , например, немалые претензии к системе уведомления жителей о каких-либо событиях, связанных с рисками безопасности. Отключение от БРЭЛЛ станет своеобразным тестом на доверие жителей к государству, которое должно их защищать.

А еще пройдите наш опрос о подготовке к отключению от БРЭЛЛ

Что еще произошло?

Рижская дума решила запретить игорные заведения почти везде в городе.

Ринкевич вроде пригрозил Сейму роспуском — а вроде и не пригрозил

МВД РФ хочет заманить гражданством неграждан Латвии.

Что еще прочитать?

Почему в Латвии так медленно строят убежища?

Что Ринкевич и Силиня думают про "хор нытиков", который не желает выйти с удаленки?

Как путешествовали в Берлин на поездах давным-давно

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !