Опасения антирусских настроений, гражданство ЕС и желание отстроиться от "русского мира". Что сейчас побуждает неграждан натурализоваться?

В этом году минуло уже тридцать лет с того момента, как в Латвии началась натурализация. Массовый характер прием в граждане Латвии, правда, приобрел позже - после референдума об открытии "окон натурализации" в 1998 году. За эти годы натурализовалось более 150 тысяч неграждан, однако около 9% населения страны - а это около 169 тысяч человек - остаются в этом статусе. С 2014 года гражданство через натурализацию получает менее 1000 человек в год. Могло ли военное вторжение России в Украину стать эмоциональным "триггером", который вызвал у некоторых неграждан все же желание сделать выбор в пользу натурализации? Что в принципе становится главным мотивом для натурализации в последние годы? Портал Delfi выслушал людей, натурализовавшихся как совсем недавно или собирающихся сделать такой шаг, так и тех, кто прошел этот процесс уже давно.

Некоторые имена в этом тексте изменены - герои хотели сохранить анонимность. Некоторые назвались настоящими именами.

Натурализация в граждане ЕС

Владимиру - 47 лет. Впервые он пошел на выборы в возрасте уже за 40 - потому что наконец прошел натурализацию.

"Я был удивлен и даже смущен, ко всем приставал с вопросом - за кого голосовать-то"?, - смеется Владимир: "Я знал, конечно, как это происходит, но в теории - сам никогда не голосовал. Не было вот этого - в 18 лет впервые торжественно иду на избирательный участок. Пошел уже очень взрослым потому, что ну интересно же посмотреть, как это происходит. Но натурализовался, конечно, не для того, чтобы голосовать".

"Не любовь к Отчизне мной руководила", - честно признается Владимир: "Я в какой-то момент стал смотреть в сторону Запада - что, возможно, стоит поехать и пожить с семьей в какую-то европейскую страну: Великобританию, Францию, Германию. Для этого нужно гражданство ЕС, чтобы не нужно было разрешение на работу. Да, можно так сказать: я натурализовался, чтобы получить именно паспорт гражданина ЕС".

Признает Владимир и то, что когда-то у неграждан были иллюзии, что гражданство все-таки дадут автоматически. "Устал ждать, что государство само решит вопрос неграждан", - говорит новоиспеченный гражданин Латвии. По его словам, сейчас главная мотивация у знакомых неграждан натурализоваться такая же, как у него - планы о работе или переезде в другую страну ЕС.

Так получилось, что натурализовался Владимир буквально за пару месяцев до войны. "Потом сидел, боялся - вдруг все отменится из-за этих событий?", - признался он. На уточняющий вопрос, что именно пугало, немного путано объясняет: после начала войны политика, отношение к русскоязычным в Латвии так изменились, что возник страх: после граждан России, которые обязали сдавать латышский язык ради сохранения права жить в Латвии, каким-то образом "возьмутся" и за неграждан.

У Владимира все сложилось благополучно: он получил паспорт гражданина Латвии. Весь процесс превращения негражданина в гражданина занял около года: подача заявления, подготовка к экзаменам ("Следят строго, чтобы каждое гарумзиме было на месте - надо готовиться", - говорит Владимир), проверки.

"Военные" опасения и мотивация неграждан

То, что у неграждан возникли различные опасения после войны, говорил не только Владимир. Позиция принципиального негражданина Антона, считавшего, что само решение государства выдать части населения фиолетовые паспорта было несправедливым и сама сдача экзаменов унизительна, пошатнулась именно в 2022 году. С одной стороны, он однозначно осуждает войну России в Украине, и не рассматривает Россию как место возможного проживания. С другой - оставаясь при своем мнении о политике Латвии в отношении русскоязычного нацменьшинства, испытывает неуверенность: не станет ли его нестандартный паспорт проблемой и внутри страны, и в большом мире? И понимает: в случае, если этот экзистенциальный конфликт завершится решением уехать из Латвии в другую страну ЕС, сначала в любом случае нужно стать гражданином Латвии как страны-члена ЕС.

После начала войны в русскоязычных компаниях и коллективах, в которых частенько есть и "потомственные" граждане, и натурализованные граждане, и неграждане - дискуссии о том, не следует ли натурализоваться тем, у кого по-прежнему "нестандартный" паспорт, периодически вспыхивают.

"Да, наверное, пора. Раньше я ездила к родным в Россию - сейчас ехать туда нет никакого желания, хотя жаль, что родню не повидать", - говорит негражданка Татьяна. Желание натурализоваться стало острее после 24 февраля 2022 года. "Это такой внутренний протест, нежелание ассоциироваться с так называемым "русским миром", оно было и до войны, но после - стало острее", - поясняет Татьяна. Она хочет натурализоваться, но пока откладывает этот процесс: все силы брошены на то, чтобы сын окончил школу, а потом уже мама начнет подучивать то, что нужно для натурализации. На судьбе сына потенциальная натурализация мамы не скажется никак: он потомственный гражданин по отцу.

Татьяна же давно мечтает съездить в Лондон к друзьям: до сих пор останавливало то, что Великобритания - страна, которая требует от неграждан Латвии приобретать визы, подтверждать наличие доходов.

Негражданка Вика в возрасте около 30 лет, собираясь натурализоваться, подчеркивала в 2022 году, что обязательно, став полноправной гражданкой, пойдет на выборы: она говорит, что ее пугает подъем националистических настроений после начала войны и каждый голос, отданный за партии, придерживающихся менее радикальных взглядов, сейчас важен. При этом у нее есть родственники в Украине, с которыми она поддерживает связь через мессенджер. Но и тут тоже сложно: некоторые из родственников перестали после начала войны переписываться по-русски. А в Латвии Вика чувствует, что ей нужно доказывать: если у тебя родной русский язык - это совсем не означает, что ты поддерживаешь политику России.

"Возникали ли у коллег-латышей, работодателя вопросы о том, почему я негражданин? Не знаю, по крайней мере они мне об этом никогда не говорили. Я работаю на муниципальном предприятии, на работу меня принимали еще до войны. У меня два высших образования, полученных на госязыке, латышским я владею, подходящая квалификация и опыт работы - потому меня и взяли на работу. Негражданство мне никогда, ни в каких сферах жизни реально не мешало. Единственно, что я вижу сейчас: после войны новых работников с русскими именами и фамилиями у нас стало меньше. Но, возможно, это мои субъективные наблюдения", - рассказал Владимир.

Триггерило, что я стала человеком второго сорта

Негражданка Анна теперь тоже подумывает о натурализации. "Было, конечно, обидно, что я, получив высшее образование на латышском языке, свободно владея языком, должна что-то еще доказывать. В какой-то момент меня очень триггерило, что меня сделали в моей стране человеком второго сорта", - говорит Анна.

Переживаниям Анны способствовала уникальная индивидуальная история ее семьи. "Мой отец по маме латыш, родился в России в 1945 году - в апреле, через месяц закончилась война. Его мама поехала в Россию потому что ее отца, моего прадеда, как латыша там посадили. Мама, совсем девушкой, забеременела от кого-то - и родился мой папа. Его мама и четыре его младшие сестры, родившиеся уже в Латвии, получили гражданство, а отец стал негражданином. Все потому что в Советском Союзе неправильно записали имя и фамилию папиной мамы. В России она была Ирина Григорьевна, но вообще Ирма, а прадеда звали Кришс. Плюс наша латышская фамилия искажалась, менялась. По Регистру жителей папа был ребенком своей матери, а для дел о гражданстве и наследстве оказался ничейным сыном. Каким-то сыном полка. Он и с сестрами-то почти не общается после раздела наследства. И дело не в том, что это наследство ему нужно было, а в том, что мало того, что у него самого отца не было, так еще и пришло осознание этой обиды на государство. Он часто говорит мне: представляешь, я по законам этой страны вообще никто. Хотя прадед по сути пострадал из-за того, что он латыш", - рассказывает Анна.

Возможно, были шансы бороться, доказывать, судиться, но и Анне и ее отцу этот процесс казался унизительным. Оба они хорошо владеют латышским. Анна получила на латышском высшее образование, поет в хоре латышские народные песни.

Время лечит, и сейчас Анна смотрит на возможность натурализации прагматично - не торопится, но уже допускает возможность. Хочет больше путешествовать, не испытывая дискомфорта. "Нестандартный" паспорт все же вызывает вопросы в некоторых странах, Египет и Великобритания требуют от неграждан визу.

"Когда я ездила в групповых турах и в группе было много латышей, которые, конечно, точно граждане, то я показывала свой паспорт только в обложке. Почему-то неловкость чувствовала. И такое же чувство неуютности на выходе из аэропорта, когда через один выход свободно, без виз идут граждане Латвии, стран ЕС, а в другом сортируют остальных", - пояснила Анна.

Неграждане, которые родились после развала СССР

Анастасии и Константину немногим за тридцать. Она - уже натурализованная гражданка Латвии, он - принципиальный негражданин. Собираются пожениться.

"Я решила сдать на гражданство еще в 2022 году, но подала заявление только в ноябре 2023 года. Думаю, на это повлияло начало войны в Украине - наличие латвийского гражданства и гражданства ЕС позволило бы мне чувствовать себя более защищенной", - пояснила Настя: "Так же я сдала на гражданство из-за чувства принадлежности к Латвии, так как я родилась, всю жизнь живу здесь и не планирую уезжать. Без гражданства было ощущение, будто чего-то не хватает. При этом я хорошо знаю латышский язык, без труда разговариваю на нём, читаю книги и смотрю фильмы на латышском, работала в коллективах, в основном состоящих из латышей, не испытывая никакого языкового барьера".

Почему Анастасия не натурализовалась раньше? "Не было времени из-за работы и учёбы, да и просто не хотелось заниматься подготовкой к экзаменам. Да и как-то вообще не видела в этом надобности, не понимала, зачем это нужно. Голосовать не хотела, так как ничего в этом не понимала. Потом изменилась, стала следить за политикой в Латвии, и поняла, что вообще лучше сдать экзамен. Тем более, что это не сложно", - поясняет она сейчас.

Константин принял то, что его девушка стала гражданкой Латвии, поддерживал невесту, когда она готовилась к экзаменам. Но это не привело Константина к пересмотру своих убеждений.

"Я не натурализовался потому, что я не считаю, что натурализация - это моя обязанность в данном случае. Мне непонятно, как государство могло совершить ошибку и выдавать паспорта неграждан тем, кто родился после развала Советского Союза. Ведь, как мы знаем Советского Союза не существует уже с 1991 года, а я - 1994 года рождения. Меня учили, что я должен исправлять в жизни только свои ошибки, а не чужие", - говорит Константин.

Тут нужно уточнить юридический нюанс: на самом деле Константин мог стать гражданином Латвии, не проходя процесс натурализации. Те, кто родился в Латвии после 21 августа 1991 года (фактического распада СССР) в семье неграждан имели на это право. Но на практике процесс принятия гражданства Латвийской Республики не был так прост. После 21 августа 1991 года родиться негражданином мог только ребенок обоих родителей-неграждан. Регистрируя сына или дочь, они могли подать прошение о присвоении ребенку гражданства Латвии. Но не всегда это делали: кто-то не знал о такой возможности, кто-то занимал принципиальную позицию, считая саму процедуру подачи прошения унизительной. В возрасте 15-18 лет юноши и девушки со статусом негражданина могли самостоятельно подать прошение о гражданстве. Если они упускали такой шанс, например, по незнанию, то по достижении 18 лет теряли эту возможность. С 18 лет они уже должны проходить процедуру натурализации в обычном порядке.

Еще в 2021 году бывшая главы Управления натурализации Эйжения Алдермане говорила порталу Delfi, что, если бы Сейм внес в законодательство поправку, дающую негражданам этого поколения получать гражданство автоматически, без сдачи экзаменов и после 18 лет - это был бы шаг, позитивно расцененный сообществом неграждан. Но такая поправка принята не была. И если неграждане, родившиеся еще в советские годы, считают несправедливым само возникновение института негражданства, то молодые уже имеют свои специфические претензии.

"Собираюсь ли я натурализоваться? Скорее всего я натурализуюсь только тогда, когда этого потребует какая-то жизненная ситуация. Когда без натурализации я не смогу совершить какое-то действие или тогда, когда в целом социально-политический климат будет невыносим для неграждан. На данном этапе меня натурализация не волнует и не колышет, поскольку нет никаких ограничений, которые заставили бы меня пройти натурализацию. При этом я уверен в своих силах пройти ее в любой момент, потому что у меня нет проблем ни с историей Латвии, ни с языком, ни со знанием Конституции и права", - убежден Константин.

Как это было: "окна натурализации" и вступление в ЕС

Сейчас уже невозможно сказать, сколько жителей Латвии в начале 90-х получили статус негражданин. Но чаще всего используется цифра 750 тысяч человек (по данным переписи населения 1989 года в Латвии проживали 2,6 млн человек). Более точные данные датированы 2000 годом: в 2000 году в Латвии тогда проживали 582 575 неграждан при общем числе жителей страны в в 2,381 млн человек, утверждает Центральное статистическое управление (ЦСУ). Доля неграждан в 2000 году — 24% от общего численности населения.

В начале 2024 года в Латвии проживало 1,883 млн жителей. Из них 86% (1 719 396) населения составляли граждане и 9% (169 276) — неграждане. То есть, за тридцать лет получили гражданство через натурализацию очевидное меньшинство тех, кто стал обладателем фиолетового паспорта в 90-х.

Динамика натурализации в 1995-2024 годах от Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) - количество тех, кто получил гражданство:

1995 - 984

1996 - 3 016

1997 - 2992

1998 - 4 439

1999 - 12 427

2000 - 14 900

2001 - 10 637

2002 - 9 844

2003 - 10 049

2004 - 16 064

2005 - 19 169

2006 - 16 439

2007 - 6 836

2008 - 3 004

2009 - 2 080

2010 - 2 336

2011 - 2 467

2012 - 2 212

2013 - 1 732

2014 - 939

2015 - 971

2016 - 987

2017 - 915

2018 - 930

2019 - 808

2020 - 725

2021 - 419

2022 - 518

2023 - 595

2024 - 694.

До 1998 года, как следует из статистики, процесс натурализации массовым не был. Первоначальная версия Закона "О гражданстве" устанавливала так называемые "квоты" на натурализацию - ежегодный лимит на число неграждан, которые вообще имеют право стать гражданами страны. Затем "квоты" были заменены на "окна натурализации": негражданин определенного года рождения должен был прожить установленный срок в стране, чтобы получить право подать прошение о гражданстве. И только в октябре 1998 года, одновременно с выборами в 7-й Сейм, состоялся референдум по открытию "окон натурализации". Неграждане, включенные в Регистр жителей со стажем постоянного непрерывного проживания не менее пяти лет, получили право "сдать на гражданство" (процедура натурализации включала в себя экзамены по латышскому языку и истории Латвии). На референдуме за открытие "окон" проголосовали 52,54% граждан, против — 44,98%. Решение было принято под давлением международных правозащитных организаций и Европейского союза, в который уже стремилась Латвия.

С 1997-го по 2006-й год натурализация шла бодрыми темпами. Пики, что интересно достигнуты в 2003, 2004 и 2005 годах. В 2004-м году Латвия вступила в Европейский союз, и паспорт гражданина страны возрос в цене - теперь это был уже паспорт полноправного гражданина ЕС. И если до вступления в ЕС аргументом в пользу натурализации был доступ к правам - в том числе, возможность голосовать на выборах - то после на первый план выступили прагматические соображения. Паспорт гражданина ЕС стал универсальным "проездным", а также открывал доступ к свободному европейскому рынку труда. Получать гражданство стали и те, кто не собирался оставаться в Латвии.

…Евгения натурализовалась, закончив школу. "Это был 2001 год, Латвия готовилась к вступлению в ЕС. Было понятно, что граждане будут иметь больше возможностей, чем неграждане - ездить за границу, работать в госсекторе. Для 18-летнего человека это было важно. Из дополнительных бонусов - граждане могли покупать землю, поэтому свою новую квартиру брат-негражданин оформлял на меня. Все очень радовались, что в семье есть один гражданин", - рассказывает Евгения. Она не мучилась вопросом о том, справедливо ли то, что нужно проходить натурализацию - важнее было "не быть ни в чем ограниченной". Такие настроения, по словам Евгении, царили среди ее одноклассников. "Натурализация - это было must", - пояснила она.

Родители Евгении приветствовали ее решение, думая о будущем дочери, но сами так и не натурализовались: отец, владеющий латышским языком и способный сдать экзамен, остался принципиальным негражданином.

"Папа родился в Риге, отлично говорит-по-латышски. Но он не хотел натурализоваться , потому что всячески поддерживал независимость Латвии - участвовал в Народном фронте, даже денежные взносы платил. А потом чувствовал себя обманутым. То есть, поддерживал независимость и считает, что ему ничего ради гражданства специально доказывать не надо. С мамой иначе. Она сюда приехала из России, когда вышла замуж за папу, поэтому, видимо, чувствовала в себе меньше уверенности претендовать на гражданство. Плюс хуже знала язык", - рассказала Евгения историю своей семьи.

48-летний Александр натурализовался позже Евгении - в 2003-2004 годах. "Я дождался, когда минует призывной возраст - для парней моего поколения это было актуально. Это было не совсем то отношение в армии как сейчас, были живы воспоминания о дедовщине и ужасах Советской армии, все тогда стремились "откосить". Потому и натурализовался после 27 лет", - откровенно признается он. Как и Евгения, Александр подходил к натурализации практично - это просто открывало возможности и в Латвии, и в большом мире.

Как это было после 2007 года: российские пенсии, "возраст дожития" , остановка "конвейера производства неграждан"

C 2007 года темпы натурализации неуклонно падают, с 2014 года число получивших гражданство не превышает 1000 человек в год.

В какой-то степени на темпах натурализации негативно сказались два фактора. Во-первых, именно в 2007 году паспорт "негражданина" стал в какой-то степени выгодным "проездным". По инициативе депутата Европарламента Татьяны Жданок (Русский союз Латвии) ЕС принял решение ввести безвизовый режим для неграждан Латвии. С этого момента неграждане могли одновременно без визы ездить и в Европейский союз, и в Россию - и не хотели терять эти бонусы. Особенно актуально это было для тех неграждан, которые сохраняли тесные связи с Россией. Во-вторых, неграждане в возрасте стали принимать гражданство России. Возраст выхода на пенсию в России был ниже, чем в Латвии - и для многих гражданство РФ стало инструментом получить этот небольшой доход, помогающий выжить. Какими проблемами это обернулось после 2022 года, когда Сейм принял решение обязать таких граждан РФ сдавать экзамен по латышскому языку, чтобы сохранить право просто жить в Латвии, тогда, конечно, никто не думал.

За годы изменилась возрастная структура латвийского сообщества неграждан. Сейчас большинство обладателей этого статуса - люди немолодые:

30% - от 71 года и старше

24% - 61-70 лет

20% - 51-60 лет

26% - моложе 50 лет.

С 1 января 2020 года родиться в Латвии негражданином - даже, если оба родители имеют этот статус - невозможно. Все эти дети автоматически, без заявления родителей, которое требовалось прежде, признаются гражданами Латвийской Республики. Принимая это решение в 2019 году, политики громко заявили - "конвейер производства неграждан остановлен".

Проблема неграждан из прежде одной из самых актуальных в политической повестке страны тем уже давно перешла в фазу "дожития". Кто хотел - натурализовался: остался в Латвии или уехал в другую страну ЕС. Кто-то еще в 90-е уехал в Россию. Кто-то умер. Кто-то, наверное, попадает в опросах в категорию тех, кто поддерживает Россию в войне с Украиной - они вряд ли рассматривают для себя вариант натурализации.

Поскольку большинство неграждан - люди уже солидного возраста, то сомнительно, что они уже захотят сдавать экзамены. Тем более, это на практике мало что изменит в их жизни: никак не скажется ни на пенсиях, ни на доступе к социальной помощи. И как не голосовали - так и не голосуют.

Но все же четверть от 169 тысяч неграждан - а это не менее 40 тысяч латвийцев - пребывают еще в бодром и трудоспособном возрасте. И это никак не "дожитие". Истории, которые мы рассказали в этом тексте, говорят о том, что небольшой потенциал для продолжения процесса натурализации в стране все-таки есть.

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