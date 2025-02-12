Гарантии на старость. Что такое "базовая пенсия" и как выбрать лучшую "добавку" к ней?

Уже в этом году могут принять решение о введении "базовой пенсии", сообщил министр благосостояния Улдис Аугулис. То есть некую часть пенсии (размер еще не определен) гарантируют всем пенсионерам, вне зависимости от их участия в системе соцстрахования. Рассматривают четыре сценария. По двум "базовую" сумму привяжут к трудовому стажу, еще два - единая сумма для всех. Также пенсионерам предлагают подумать про "адаптированный пенсионный план" 2-го уровня. Разбираемся, к чему готовиться и что можно сделать уже сейчас, чтобы обеспечить свои преклонные годы.

Сегодня в Латвии действуют 1-й "солидарный" и 2-й "накопительный" (фондированный) уровни пенсионной системы. Часть наших социальных взносов уходит в систему солидарности (на 1-й уровень) - из этих денег и выплачиваются пенсии нынешнему поколению пенсионеров. Часть (2-й уровень) зачисляется на "личный" счет, который мы доверяем частным фондам в надежде, что они нарастят наш пенсионный капитал.

В обоих уровнях пенсионной системы в обязательном порядке участвуют все жители страны начиная с 1971 года года рождения. 2-й уровень сразу вводился с прицелом на ухудшение демографии: было ясно, что многочисленное поколения 70-80-х годов рождения в старости "солидарно" содержать будет практически некому - рождаемость в 90-х была антирекордно низкой.

Теперь становится ясно, что с демографией еще хуже, чем предполагалось. Рассчитываются разные варианты новых стратегий. Чтобы понять будущие механизмы "базовой пенсии" и выгоду "адаптивных планов", разберемся, как система работает сейчас и как это можно поменять.

Как пенсионная система работает сейчас?

Что такое "базовая пенсия"?

Как "базовая пенсия" выглядит в Эстонии?

Какие сценарии планируют в Латвии?

А государство может это себе позволить?

Как начать увеличивать пенсию уже сейчас?

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