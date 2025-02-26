Латвия отказывается лечить уехавших и понаехавших. Главные новости за среду, 26 февраля

Украина согласовала с США "сделку по минералам". В Риге туман. А мы расскажем о планах Минздрава увязать получение оплаченных государством медуслуг с местом прописки и уплатой налогов.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

Правительство хочет лишить оплаченных государством медуслуг часть латвийцев, живущих за рубежом. Суть законопроекта Минздрава такова: чтобы получать финансируемые из бюджета медуслуги, необходимо иметь задекларированное в Латвии место жительства или официальное место работы (то есть платить соцналог).

Это требование будет распространяться на:

граждан и неграждан Латвии;

иностранцев с постоянным видом на жительство;

лиц без гражданства;

беженцев или лиц с альтернативным статусом;

граждан стран-членов Европейского союза, Европейской экономической зоны или Швейцарии, получивших регистрационное удостоверение.

Некоторым по-прежнему будет открыт доступ к медуслугам без дополнительных условий. Исключения сделаны для:

детей социально застрахованных лиц в возрасте до 18 лет;

пенсионеров;

получателей пенсии по выслуге лет или специальной государственной пенсии;

заключенных;

соискателей убежища;

лиц, супруг/-га которых несет дипломатическую службу в иностранных государствах, и др.

Бесплатное здравоохранение по принципу декларации будет доступно и тем жителям, которые по закону не имеют социального страхования, но постоянно проживают в Латвии и задекларировали здесь место жительства. К ним относятся лица, которые платят только взносы за пенсионное страхование. Это самозанятые, владельцы микропредприятий, получатели гонораров, чей объект обязательных ежемесячных взносов на государственное социальное страхование не достигает минимальной зарплаты.

Предлагаемый законопроект требует, чтобы пациент, получающий финансируемые государством медуслуги, был задекларирован в Латвии по меньше мере за месяц до начала лечения.

Изменения касаются только плановой медицинской помощи. Экстренная медицинская помощь будет по-прежнему предоставляться всем без исключения.

Почему это важно?

Государство давно хочет ограничить круг получателей дотируемых медуслуг. Так, в 2019 году была запущена система обязательного государственного медицинского страхования. Однако уже в первый день работы произошел технический сбой, из-за чего реформу сначала отложили, а после - и полностью отменили. Тогда суть реформы объяснялась как необходимость мотивировать жителей выводить свои доходы из тени и платить соцналог.

Сейчас под удар попадают, в первую очередь, временно оказавшиеся в Латвии иностранцы, не имеющие юридических связей со страной, и эмигрировавшие за рубеж латвийцы.

По данным Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), к концу сентября 2024 года за границей задекларированы 214,3 тысячи подданных Латвии. Из них 12,8 тысяч человек (то есть 6%), по данным уже Национальной службы здравоохранения, получили в Латвии оплаченные государством услуги здравоохранения. Минздрав считает: эти лица ограничивают доступность услуг здравоохранения для тех жителей, которые живут и работают в Латвии.

Портал LSM выяснил , что хотя новый закон еще не вступил в силу, некоторые латвийцы после проживания за рубежом уже сталкивались с трудностями при получении оплаченных государством услуг.

Что дальше?

Правительство предлагает ввести изменения с 2026 года. Законопроект должен быть еще одобрен Сеймом. Дискуссии, скорее всего, будут жаркими. Ведь разработанная Минздравом реформа имеет явные недостатки:

Задекларировать место жительства можно и фиктивно (многие уехавшие формально продолжают иметь "прописку" в Латвии). С другой стороны, новый порядок вряд ли будет способствовать реальной реэмиграции и поддержанию связей латвийских подданных с Родиной. Системы здравоохранения в других странах отличаются от латвийской. Латвийцы продолжают приезжать на лечение в Латвию, потому что дома дешевле и безопаснее. Вот пример: протокол наблюдения за беременностью в Бельгии сильно отличается от латвийского стандарта и не предполагает многих проверок, которые являются обязательными в Латвии. А, к примеру, в Нидерландах женщине по умолчанию будет предложено рожать дома. Иначе работают и страховые системы. У некоторых групп риска будут проблемы с лечением. Например, если человеку внезапно поставлен онкологический диагноз или требуется операция и последующее восстановление. Или если человек еще не достиг официально пенсионного возраста, но по каким-то причинам временно уехал из страны, например, чтоб присматривать за внуками. Нельзя будет лечиться за счет государства и детям, чьи родители не имеют в Латвии социального страхования и прописки. Закон увеличивает бюрократическую нагрузку на врачей, которым нужно будет отказывать пациентам в финансируемых государством медуслугах. Исключение из списка получателей оплаченных медуслуг 12-15 тысячи человек в год не решит проблемы очередей, дефицита кадров и недостатка финансов в сфере здравоохранения.

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