Перепалка Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Джеймсом Вэнсом на прошлой неделе показала, что способности Трампа к переговорам и заключению сделок как минимум преувеличены. Команда Трампа показала полное отсутствие дипломатического опыта. Важным результатом стало серьезное усиление роли Европы в российско-украинском конфликте. И это не может не вызывать опасений у Кремля: о чем договариваться с Трампом, если тот теряет влияние на ситуацию?

Путин, по словам Пескова, "принял во внимание произошедшее". Перепалка же показывает, "насколько тяжело будет выйти на территорию урегулирования вокруг Украины", когда "киевский режим" намерен продолжать войну. "Сейчас, –– сказал Дмитрий Песков, –– будет востребована любая конструктивная поддержка переговорного процесса, любые конструктивные инициативы. Явно кому-то придется приложить изрядные усилия в плане диалога с Вашингтоном, чтобы как-то нивелировать, наверно, неприятный осадок, который наверняка остался в Белом доме после общения с Зеленским".

В субботу представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась куда агрессивнее. Заявление Пескова звучит как опасение, что возможная "сделка" между Москвой и Киевом при посредничестве США может развалиться, так и не дойдя до сколько-нибудь решающей стадии.

К этому моменту переговоры между Москвой и Вашингтоном прошли лишь по вопросу возобновления работы посольств. Условия урегулирования в Украине, по крайней мере официально, еще не обсуждались. На прошлой неделе Путин предложил Трампу добывать в России редкоземельные металлы и закупать в России алюминий, но эта инициатива осталась без ответа. Более того, США продлили действие санкций, которые администрация Барака Обамы ввела против России еще в 2014 году.

Трампсплейнинг

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