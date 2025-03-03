Трамп сворачивает помощь Украине: кто будет дальше платить за войну? Главное в понедельник, 3 марта

Утро понедельника Латвия провела в эйфории: ночью в Лос-Анджелесе был вручен первый в истории нашей страны "Оскар" создателем мультфильма "Поток" (Straume, Flow). Это событие лишь на время отодвинуло обсуждение, что будет - после бурной перепалки в Овальном кабинете между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским - с НАТО и безопасностью в Европе, кто будет финансово помогать Украине, если США изменят свои приоритеты. Об этом сегодня - подробнее.

Но сначала о хорошем. Латвийский мультфильм получил "Оскар" — впервые в истории! Мы уже много написали об этом. Например:

Как вручали "Оскары". Трансляция Delfi .

Как Гинтс Зилбалодис отметил премию? Опять бургеры !

Что Гинтс Зилбалодис сказал после премии? Он очень хочет домой!

Что думает глава национального киноцентра о победе "Потока"? Она не ждала победы латвийского мультфильма.

Как отреагировали соцсети на победу "Потока"? Просят выходной !

Что думают кинокритики о победе "Потока"? Говорят о Зилбалодисе как примере для вдохновения.

Больше про "Поток" — в нашей специальной рубрике , посвященной "Оскару". А мы обратимся к теме не такой праздничной. Прошлая неделя закончилась шокирующей ссорой Трампа и Зеленского. И все гадают, что же теперь будет!

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

США могут полностью прекратить финансовую поддержку Украины, сообщили американские СМИ после пятничной ссоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В Брюсселе срочно пытаются понять, как реагировать на такой поворот событий. По информации Delfi, обсуждаются три возможных сценария.

Почему это важно?

Речь идет о больших суммах. Сам Трамп неоднократно заявлял , что с начала войны США потратили на поддержку Украины больше 300 миллиардов долларов. Кильский институт - авторитетныйнемецкий аналитический центр – приводит другие цифры: в период с января 2022 года по декабрь 2024 года США выделили Киеву 119,7 млрд. долларов.

В любой случае США до сих пор были самым крупным спонсором в борьбе с российской агрессией. Все страны Евросоюза в целом потратили на Украину 138,7 млрд долларов, и часть из них – это кредиты. Больше всего денег из стран ЕС дала Германия – 18,1 млрд. долларов. Крупные доноры вне ЕС – Великобритания (15,5 млрд.), Япония (11 млрд.), Канада (8,7 млрд.).

По подсчетам Financial Times, без поддержки США Украина сможет воевать еще только полгода. Мировые аналитические центры дают пессимистичные прогнозы. перспективы Украины мрачные.

Если США прекратят все поставки оборудования и денег, то за счет другой международной помощи и ресурсов собственной промышленности Украина все равно в какой-то момент будет вынуждена пойти на уступки России, предупреждают эксперты Центра стратегических и международных исследований.

Что дальше?

По нашим данным, в Брюсселе сейчас обсуждают три основных модели поведения:

Сценарий №1. Отдать Украине хранящиеся в Европе российские активы. Это порядка 300 млрд. евро. Сейчас деньги заморожены. Украина получает проценты от депозита.

Плюсы: Это можно сделать относительно быстро. Деньги хранятся в одном месте – в Бельгии. Отдать деньги агрессора жертве – это символично. Идею полной "разморозки" российских миллиардов, например, горячо поддерживают страны Балтии.

Минусы: У Евросоюза нет подобного опыта, поэтому не до конца понятны юридические последствия. Вопросы сохранности капитала охраняются международным правом. Россия может оспорить это решение в международных судах.

Компромисс: Отдать Украине российские деньги, но быть готовыми их вернуть в какой-то момент России. Правда, делать это придется уже из средств европейских налогоплательщиков. Принятие решения о "разморозке" активов будет требовать согласие всех стран-участниц ЕС, что в нынешних условиях не гарантировано.

Сценарий №2. Занять на финансовых рынках. Для этого Евросоюз должен выпустить еврооблигации, которые размещаются на свободных рынках. Такую схему привлечения денег Брюссель уже использовал в разгар эпидемии ковида.

Плюсы: Общий займ – демонстрация единства Евросоюза. При наличии политической воли решение можно принять достаточно быстро.

Минусы: Единства мнений нет. Причем, против выступают не только Венгрия и Словакия, чьи лидеры открыто симпатизируют российскому режиму, но и такие крупные страны, как Германия и Франция. Все потому что нести на себе долговую ношу в этом случае придется преимущественно им.

Компромисс: Собрать деньги на помощь Украине за счет национальных займов. Каждая страна выпускает свои облигации и отдает полученное Киеву. Те, кто совсем не хотят собирать деньги Украине, просто игнорируют данную просьбу. Однако в этом случае у некоторых государств могут существенно увеличиться дефициты бюджетов. Для стран еврозоны этот критерий строго ограничен. Еврокомиссия намекает , что может пересмотреть эту норму. Но против такого выступает та же Германия, а также отвечающие за финансы еврокомиссары. Национальным правительствам, в том числе странам Балтии, эта идея не нравится. Властям, возможно, потребуется урезать расходы внутри страны и как-то объяснить это своим избирателям.

Сценарий №3. Подождать. Поддерживать Киев постами в соцсетях и обещаниями о гипотетическом членстве в ЕС, но не спешить вкладывать средства в продолжение войны. Вместо этого активно наращивать инвестиции в собственную оборону на случай более крупных военных действий в регионе и пытаться помирить Зеленского и Трампа.

Впрочем, деньги – не единственная причина, почему Украина рискует проиграть войну. Важная проблема – человеческие ресурсы. США еще при президенте Джо Байдене начали подталкивать Украину к снижению возраста мобилизации с нынешних 25 до 18 лет. Это теоретически может обеспечить 1,5 млн. новых бойцов. На практике будет меньше: многие украинские семьи уже вывезли своих молодых сыновей за границу.

Другая составляющая победы – четкая военная стратегия. Киев ее до сих пор Западу не предоставил. Это будет мешать европейским лидерам давать Украине деньги в виде грантов – скорее всего, речь будет идти о займах и/или обменных схемах, например, гарантиях передачи Европе части тех самых "критических ресурсов", из-за которых сейчас поссорились Киев и Вашингтон.

В четверг, 6 марта, лидеры стран Евросоюза соберутся в Брюсселе на срочный саммит по вопросу Украины. Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на встречу.

Что еще случилось?

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