Русский язык выгоняют из кинотеатров? Главное в среду, 5 марта

Украина меняет позицию по мирным переговорам. Rimi меняет владельцев. Силиня обещает новые "перемены". В Риге покажут "Оскар" "Потока". А в Сейме снова обсуждают новые языковые ограничения — на этот раз депутаты хотят изгнать русский и другие иностранные языки из кинотеатров. Об этом и поговорим.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

Оппозиционное Национальное объединение хочет радикально уменьшить присутствие русского языка в кинотеатрах. Соответствующий законопроект подан на рассмотрение Сейма. Суть предложений:

Не менее 20% взрослого репертуара кинотеатра каждый день должны показываться со звуковой дорожкой на государственном языке (сейчас такого требования нет).

Все фильмы и мультфильмы, предназначенные для детей до семи лет, должны демонстрироваться обязательно со звуковой дорожкой на государственном языке (сейчас такого требования нет, поэтому сеансы для детей проходят также на русском и английском языках).

Все фильмы должны быть снабжены субтитрами на государственном языке (сейчас, если фильм идет на латышском, то субтитры к нему не нужны). Из предложенного законопроекта непонятно, будет ли допустимо дополнительное субтитрирование на других языках (английском или русском). Скорее всего, Национальное объединение попытается такой вариант исключить.

Почему это важно?

Это далеко не первая инициатива по сокращению присутствия русского языка в публичном пространстве за последние три года. С начала полномасштабной войны между Россией и Украиной Сейм запретил работодателям требовать от соискателей работы знаний русского языка. Русский язык больше нельзя использовать в оплаченной предвыборной агитации. С 2026 года русский язык исчезнет из списка языков, которые можно преподавать в школах как второй иностранный. Рижский кукольный театр под давлением властей исключил из репертуара спектакли на русском. А Рижская дума активно борется с присутствием русского языка в общественных пространствах.

Нынешний прецедент примечателен тем, что ограничения хотят ввести для частного бизнеса. Эти нормы значают для предприятий убытки от сокращения аудитории и дополнительные расходы на озвучку, субтитры и т.д. Пострадают также интересы потребителей, в первую очередь, детей из нелатышских семей: для них не остается возможности смотреть фильмы на понятном языке, потому что далеко не все дошкольники свободно владеют госязыком. В невыгодном положении оказываются и живущие в Латвии иностранцы.

Интересно, что попытка перевести кинопродукцию для детей только на госязык уже предпринималась – в 1999 году. Но тогда под давлением МИДа и действующего президента страны Вайры Вике-Фрейберга спорную норму вычеркнули из закона.

Случаев, когда государство пытается ограничивать языковую свободу в сфере культуры, в европейской практике очень мало и они обычно не являются столь категоричными. Например, в Каталонии есть обязательные квоты на дублирование, субтитрирование и показ фильмов на каталонском, но сделано это с целью, чтоб весь репертуар не был только на испанском. В Эстонии сейчас на рассмотрении находятся поправки, которые запрещают дублирование кинопродукции на иностранный язык, но с исключением для детей - для них как раз будет можно.

Что дальше?

Подготовленные Национальным объединением поправки к Закону о фильмах будут обсуждаться Сеймом в четверг, 6 марта.

По мнению юристов, предложенная норма является вмешательством в свободу слова (статья 100 Конституции), и в случае принятия ее можно будет оспорить в Конституционном суде.

Как пояснил Delfi эксперт по юридическим вопросам Алексей Димитров, для кинотеатров дополнительным основанием может стать 105-я статья Конституции, которая включает в себя свободу предпринимательской деятельности.

Если на рынке фильмов есть компании из других стран ЕС, то они могут указать еще и на нарушение свободы предпринимательской деятельности в рамках Евросоюза. "Суду предстоит решить, насколько соразмерно за счет коммерсантов учить население латышскому языку", - прогнозирует Димитров.

Что еще случилось?

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