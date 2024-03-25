С 1 апреля постепенно начнется введение новой системы билетов и тарифов в региональном общественном транспорте (автобусы и поезда), напоминает Автотранспортная дирекция. Значительная часть рейсов станет дороже.
Новая тарифная система сохраняет принцип минимальной платы, но, чтобы этот тариф соответствовал плате за проезд в городах государственного значения, вводится минимальная плата: в Риге – 1,50 евро, в других городах – 1,00 евро и за пределами городов – 0,70 евро.
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