"Результаты по латышскому языку в рассмотренных нами частных школах меньшинств, бывших русских школах — в среднем шесть баллов", — заявила в пятницу на заседании Конституционного суда (КС) по делу об обучении на латышском языке в частных учебных заведениях меньшинств представитель Министерства образования и науки Дайга Дамбите.

Это показывает, что пропорция языков, действовавшая после прошлой реформы, не увеличивает знаний и не мотивирует учащихся и учителей углубленно изучать латышский язык и знать его в такой степени, чтобы учащийся мог затем беспрепятственно продолжать среднее или профессиональное образование на государственном языке, сказала она.

По словам Дамбите, проблема была не только в школьниках, но и в педагогах, поэтому педагогам тоже нужно было совершенствовать знание латышского языка, чтобы помогать ученикам в процессе обучения.

Представитель истцов Тенгиз Джибути поинтересовался причиной относительно низких оценок, которые наблюдаются по всей стране (а за экзамены прошлого года в 9-х и 12-х классах средние оценки были ниже 6 - смотреть таблицу)— виновата ли в этом предыдущая реформа или пандемия?

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