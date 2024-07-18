Отсутствие убедительных альтернатив, вопросы без ответов, а также поддержка - представители Латвии в Европейском парламенте (ЕП) по-разному оценивают выдвижение кандидатуры действующего председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на второй срок. Голосование в ЕП по этому вопросу должно состояться в четверг, 18 июля.

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