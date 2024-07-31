Сотни жителей Юрмалы, Елгавы и Риги оказались один на один с горем - после воскресной бури их жилье в одну ночь превратилось в непригодное для существования. Сами они вынуждены были в одиночку противостоять разгулявшейся стихии, получая от муниципальных служб в лучшем случае беспомощный ответ "это не наша зона ответственности", а от страховщиков - "это форс-мажор". Delfi поговорил с жильцами трех многоквартирных домов, которые через двое суток после бури так и не вернулись к нормальной жизни.

Все эти люди обратились в Delfi как в последнюю инстанцию — в остальных местах им отказали. Они просят привлечь внимание к их проблемам — в подобной ситуации может оказаться каждый. Это не последняя буря. Климатологи в связи с глобальными процессами предрекают увеличение числа природных катаклизмов - гроз, ураганов, торнадо и града. К ним надо быть готовыми.

От редакции: Delfi запросил комментарии от самоуправлений Риги, Юрмалы и Елгавы. Комментарии от Юрмалы и рижского RNP получены 31 июля после 17.00. Утверждают, что все лучше, чем кажется.

Дом в Вайвари: в подвал стекают все сточные воды Юрмалы

В подземной автостоянке дома в Вайвари откачка воды четырьмя мощными арендованными насосами идет уже третьи сутки. Утонули машины, электрощит, котельная.

"Со вчерашнего утра мы практически в одиночку боремся за спасение своего дома от затопления, — сообщили Delfi жители новостройки по адресу проспект Асара, 55-57 в Вайвари, где вода поднялась выше метра. — Своими силами проведена эвакуация транспорта, мы сами нашли насосы и сами подключили их. Мы почти сутки без электричества, воды, канализации. В доме проживают пожилые люди и семьи с маленькими детьми. Мы опасаемся, что фундамент не выдержит подмыва и дом рухнет! Мы обращались в ГПСС, в Jūrmalas Ūdens, но никто нам не помогает..."

Связавшись с главой отдела управления компании Selecum Home Байбой Рудзите, Delfi выяснил, что аварийной службе комапании удалось попасть к объекту не сразу из-за сломанных деревьев на дорогах. К приезду бригады жильцы уже сами взялись за откачку. На звонок в Jūrmalas Ūdens ответили, что с их стороны все в порядке, а проблемы - "в зоне ответственности самого дома". Но подняв техдокументацию дома, управляющая обнаружила, что проблема связана именно с проблемами в работе JŪ. Излишки городской воды не откачиваются, она попадает в подземную автостоянку находящегося в низине дома из ливневой канализации, а в четырех местах бьет фонтаном.

В итоге представители Jūrmalas Ūdens приехали на объект, но сообщили, что ничем помочь не могут. Ничего не дали и звонки в ГПСС и полицию самоуправления. Параллельно управляющая компания установила четыре мощных насоса для откачки воды в пожарный пруд на соседней территории. По словам управляющей, сутки удерживали уровень 80 см — это максимум, что можно сделать, когда подвал стекает вода со всего города. В доме пришлось отключить электричество из соображений безопасности — под водой оказался электрощит. А вот подачу воды удалось восстановить. Только холодной. Ведь также был до крыши затоплен домик котельной, а после откачки воды включать котлы нельзя — будут ли они работать, покажет время.

На второй и третий день пинг-понг от юрмальских служб продолжился. По словам управляющей, ей удалось выяснить, что проблема связана с повреждением электропровода насосной станции Jūrmalas Ūdens, которая как раз и должна была обеспечить откачку воды в городе в критической ситуации.

Управляющая считает, что убытки должно будет компенсировать самоуправление. "Да, это ситуация форс-мажора, но и в таких обстоятельствах ответственные службы должны неотложно действовать, а тут ни до кого нельзя было дозвониться и никакого плана действий явно не было".

Что отвечает Юрмальское самоуправление? На данный момент в Думу поступило почти 1000 заявлений от жителей по телефону и нескольких сотен - по электронной почте. Все ресурсы муниципальных специалистов и служб сосредоточены на восстановлении критически важной инфраструктуры, устранение ущерба от урагана, работу с информацией. Окрестностям Асари и Меллужи ураган нанес самый большой урон. Ситуация усугубляется тем, что стихия затруднила отвод сточных вод в море. Юрмальская дума утверждает, что уже 30 июля была устранена аварийная ситуация в ливневой канализации района и восстановлен отток сточных вод, поэтому ситуация в Асари и Меллужи постепенно стабилизируется. Юрмальское самоуправление настаивает, что в критической ситуации виновата стихия, а ответственные службы делают все возможное, но восстановление системы мелиорации может занять время. Жителей просят фиксировать повреждения на фото (чтобы потом просить компенсацию) и информировать муниципалитет о затопленных территориях - писать на satiksme@jurmala.lv и melioracija@jurmala.lv Также владельцев частных домов призывают не совершать на своих объектах действий, которые блокирует работу системы отвода вод — не засорять мелиорационную систему произвольным сливом откачиваемых вод в централизованную городскую канализационную и ливневую систему, что создает дополнительную угрозу затопления для других жителей.

Дом в Елгаве: подвал затоплен, из электрощитов сочится вода

Ирина, которая живет на четвертом этаже пятиэтажки на улице Лидотаю в Елгаве, в ночь на понедельник проснулась от звуков воды в подъезде. С крыши между лестничными пролетами лился поток воды. Вскоре в доме пропал свет, и до вечера вторника восстановить подачу электричества не удалось. Такая же ситуация в двух других пятиэтажках по соседству. Без света только в этом небольшом районе остается около 150 квартир.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !