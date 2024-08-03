Консалтинговая компания Global Citizens Solutions опубликовала исследование о наиболее привлекательных странах для цифровых кочевников — людей с удалённой работой, переехавших в другую страну или время от времени меняющих место жительства.

Всего специалисты Global Citizens Solutions изучили 65 юрисдикций по 12 показателям, среди которых были доступность специализированной визы, качество и стоимость жизни, уровень налоговой и бюрократической нагрузки на цифрового кочевника, технологическое развитие и открытость для инноваций.

Хотя больше всего программ для получения визы цифрового кочевника открыто в странах Северной и Южной Америки, 9 из 10 лидеров рейтинга расположены в Европе.

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