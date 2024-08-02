Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) получит возможность блокировать нелегальные онлайн-кинотеатры и другие сайты, которые позволяют бесплатно скачивать музыку, фильмы, игры или книги. Председатель совета NEPLP Иварс Аболиньш полагает, что это положит конец практике кражам интеллектуальной собственности в Латвии.

В пятницу, выступая в эфире программы LTV "Утренняя панорама", Аболиньш заявил, что в Латвии нелегальный контент потребляется очень широко. Страна уже давно находится на первом или втором месте в Евросоюзе по объему хищений интеллектуальной собственности, считает он. Поддержанные правительством поправки в полномочиях NEPLP "в течение года-полутора должны существенно изменить ситуацию".

По его словам, конкретные поправки положат этому конец - в течение года-полутора новые нормы должны существенно изменить ситуацию. Аболтиньш признает, что нельзя отключить, например, 300 сайтов за один раз, но медленно, шаг за шагом, это можно сделать.

Какие полномочия получит NEPLP?

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