В этом году депутаты Елгавской краевой думы приняли решение закрыть еще одну школу в крае – Сесавскую основную школу. С приближением нового учебного года ведется поиск путей, как наполнить жизнью здание площадью больше 1400 квадратных метров.

Обычное для Латвии решение — пансионат вместо закрытой школы — на этот раз не годится, поскольку в крае достаточно учреждений такого рода. Оставлять помещения пустыми тоже невыгодно, так как школа расположена в едином комплексе зданий с народным домом и дошкольным учреждением.

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