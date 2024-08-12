В своем письме руководителям государства Латвийское общество врачей (LĀB) и центр поддержки молодежи из групп риска Open radošais centrs призвали к декриминализации употребления наркотиков в Латвии. Однако, как заявил в программе Spried ar Delfi врач и бывший советник министра здравоохранения Петерис Апинис, LĀB таких решений не принимало, и это только личное мнение президента общества Илзе Айзсилниеце.
Отвечая на вопрос, почему сейчас у LĀB другое мнение о декриминализации наркотиков, чем тогда, когда он сам ее возглавлял эту организацию, Апинис заявил, что то, что было высказано публично, не является общим мнением организации.
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