Министр экономики Виктор Валайнис подтвердил, что пожелания отрасли о создании четких условий игры в долгосрочной перспективе были услышаны, и на данный момент Министерство экономики работает над тем, чтобы уже в госбюджет на следующий год были включены изменения в программе привлечения иностранных фильмов.



"Мы работаем над тем, чтобы мы могли сказать не только на один год, но и на несколько лет вперед: "Вот такой объем поддержки будет!". Большим игрокам недостаточно того, что "министр сказал, что это будет"", - подчеркнул Валайнис, добавив, что на национальном уровне так можно справиться только с однолетними проектами.