Для того, чтобы спасти демографическую ситуацию в Латвии, нужно мотивировать женщин иметь четверых, пятерых или шестерых детей, считает главный редактор портала консервативной мысли Telos, доктор древнегреческой филологии Агнесе Ирбе. По мнению Ирбе, социальные и экономические аргументы, которые чаще всего упоминаются в качестве препятствий для того, чтобы взять на себя ответственность за рождение еще одного ребенка, являются "фальшивыми": создание потомства является обязанностью, и лучше жить в бедности с большим количеством детей, чем страдать и жалеть в одинокой старости. Она подчеркнула, что рождение детей - это обязанность, и в этом контексте мы недостаточно говорим о патриотизме и "национальном аргументе", потому что с такими плохими показателями рождаемости мы не можем выжить.
"Мне пришлось признать, что у меня осталось очень мало времени, как и у моих подруг, одноклассниц, бывших коллег. Я вижу вокруг себя это поколение либеральных людей, образованных, светлых, умных людей и достаточно граждански активных, но у них нет семей, нет потомков, или только у некоторых из них [есть семья]. Мы никак не можем достичь абсолютного минимума [рождаемости], который должен быть - 2,1 ребенка на одну женщину. Сейчас этот показатель приближается к 1,24, он драматически низок, это очень быстро, нужно что-то делать", - сказала Ирбе.
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