Для того, чтобы спасти демографическую ситуацию в Латвии, нужно мотивировать женщин иметь четверых, пятерых или шестерых детей, считает главный редактор портала консервативной мысли Telos, доктор древнегреческой филологии Агнесе Ирбе. По мнению Ирбе, социальные и экономические аргументы, которые чаще всего упоминаются в качестве препятствий для того, чтобы взять на себя ответственность за рождение еще одного ребенка, являются "фальшивыми": создание потомства является обязанностью, и лучше жить в бедности с большим количеством детей, чем страдать и жалеть в одинокой старости. Она подчеркнула, что рождение детей - это обязанность, и в этом контексте мы недостаточно говорим о патриотизме и "национальном аргументе", потому что с такими плохими показателями рождаемости мы не можем выжить.