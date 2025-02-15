Решение о строительстве только одного пути Rail Baltica в интересах экономии означает, что пропускная способность железной дороги будет значительно ниже, а движение скоростных поездов - медленнее, заявил в интервью передаче Kāpēc на Delfi TV председатель правления и исполнительный директор RB Rail Марко Кивила. Хотя договор с Европейским союзом (ЕС) предусматривает строительство двухколейного пути, неясно, когда это произойдет, поскольку следующим приоритетом Латвии является строительство соединения с Рижским Центральным вокзалом и аэропортом.

В интервью Delfi Кивила пояснил, что объем работ, которые будут выполнены на первом этапе проекта, зависит от решения каждой страны. Литва решила построить двухколейную железную дорогу до Паневежиса, а Латвия и Эстония решили сэкономить на втором пути, так как такая железная дорога тоже будет функциональной. "Это решение, которое Литва могла бы принять, но не приняла. Это решение увеличило их капитальные затраты", - сказал глава правления RB Rail.