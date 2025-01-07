По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в апреле этого года в Канаде был зарегистрирован случай заражения A(H5N1) у домашней собаки, которая умерла от дыхательных нарушений после контакта с диким гусем. США сообщили о пяти подтвержденных случаях инфекции A(H5N1) у кошек, которые умерли от тяжелых респираторных симптомов после возможного контакта с дикими птицами. В Латвии, в Аугшдаугавском крае, весной этого года вирус птичьего гриппа был обнаружен у лисы, пишет lvportals.lv.

Возбудителем заболевания является вирус гриппа А рода Orthomyxviridae, а наиболее патогенны штаммы H5 и H7.

По данным SPKC, с 2004 года по 30 марта 2023 года в 23 странах зарегистрировано 874 случая заболевания птичьим гриппом, в том числе 458 летальных исходов (летальность 52,4%).

По оценке Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), риск заражения граждан ЕС высокопатогенным вирусом птичьего гриппа является низким. Риск заражения для людей, занимающихся птицеводством, оценивается от низкого до среднего. Кроме того, нельзя исключать передачу инфекции от человека к человеку.

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