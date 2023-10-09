Ушедший в августе этого года премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш занимал пост главы правительства 1668 дней или более четырех лет. За время работы на высоком посту он получил ряд дипломатических подарков от своих коллег из других стран. Впрочем, оставить себе Кариньш решил только пять подарков — эти вещи он выкупил у государства для личного пользования, рассказали порталу Delfi в Госканцелярии.
По истечении срока полномочий премьер-министра дипломатические подарки оцениваются специальной комиссией, в которую также входят эксперты в области искусства. Политик имеет возможность выкупить один из своих любимых или значимых подарков по истечении срока полномочий. Так что же выкупил Кариньш?
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