Авторы писем с угрозами, разосланных по школам и детским садам Латвии, не достигли своей цели — создать ощущение небезопасности в стране, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис на заседании комиссии Сейма по запросам.

Напомним, что в середине октября несколько сотен школ и дошкольных учреждений по всей Латвии получили на свои электронные адреса письма с угрозами. Государственная полиция оценила ситуацию и пришла к выводу, что опасности нет.