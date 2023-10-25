Авторы писем с угрозами, разосланных по школам и детским садам Латвии, не достигли своей цели — создать ощущение небезопасности в стране, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис на заседании комиссии Сейма по запросам.
Напомним, что в середине октября несколько сотен школ и дошкольных учреждений по всей Латвии получили на свои электронные адреса письма с угрозами. Государственная полиция оценила ситуацию и пришла к выводу, что опасности нет.
Объяснений от министра потребовал Росликов
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